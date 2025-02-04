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大樂透頭獎摃龜下期上看1.3億 春節大紅包還剩195組

2025/02/04 22:00

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出34組。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出34組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（4日）頭獎摃龜，台彩預估下期（5日）頭獎金額上看1.3億元；春節大紅包開出34組、總中獎注數41注，其中28組為單注中獎、各得100萬元，5組為2注均分，1組為3注均分；春節小紅包開出34組、總中獎注數37注，其中31組為單注中獎、各得10萬元，3組為2注均分。

台彩表示，截至2月4日，100萬元春節大紅包獎項已送出285組、剩餘195組，10萬元的春節小紅包獎項送出429組、剩餘371組，明晚（5日）開獎的大樂透頭獎上看1.3億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，買1張大樂透有3種獎項可以對獎。

本期大樂透中獎號碼「15、17、21、26、30、47」，特別號「48」；49樂合彩中獎號碼「15、17、21、26、30、47」。春節大紅包中獎號碼「08、12、16、17、19、23、25、27、34」，春節小紅包「33」。

另外，本期今彩539中獎號碼「01、08、16、19、31」；39樂合彩中獎號碼「01、08、16、19、31」。本期3星彩中獎號碼「206」；4星彩中獎號碼「0805」。

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