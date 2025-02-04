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川普關稅怒火危及台積電股票 仍有好消息不至悲觀

2025/02/04 21:45

專家表示，川普「關稅怒火」對台積電股票帶來危險。不過，因為川普的憤怒主要針對中國，而台積電的所在地台灣，仍是美國的重要盟友。（示意圖，彭博）專家表示，川普「關稅怒火」對台積電股票帶來危險。不過，因為川普的憤怒主要針對中國，而台積電的所在地台灣，仍是美國的重要盟友。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在全球晶片製造業佔據主導地位，但面臨美國總統川普關稅和中美緊張局勢帶來的風險，加上地緣政治不確定性浮現，儘管關稅威脅暫時減弱，但長期潛在影響卻是巨大的，尤其是在半導體和人工智慧等競爭激烈下帶動新興產業，川普「關稅怒火（Tantrum）」對台積電股票帶來危險。

財經專家奧利佛·羅茲安科（Oliver Rodzianko）指出，如果川普徵收的關稅過於激進，未來的關稅可能會打擊台積電的投資報酬，並損害依賴其晶片的輝達等人工智慧巨頭營收。不過，仍有好消息，不至於悲觀，因為川普的憤怒主要針對中國，而台積電的所在地台灣，目前仍是美國的重要盟友。

台積電正在美國擴張，位於亞利桑那州的工廠預計將於2025年初開始生產先進的4奈米晶片。然而，2025年1月，台灣政府取消這些限制，允許台積電在海外生產2奈米晶片。這項政策變化增強台積電多元化製造地點的能力，並增強地緣政治安全。

台積電為輝達、蘋果、特斯拉，以及幾乎所有大型科技公司提供產品，它以60%的市占先進半導體市場的主導地位，遠遠領先三星的15%。

羅茲安科表示，如果川普對半導體徵收高額關稅，可能會損害全球經濟和西方的成長。包括特斯拉執行長馬斯克等川普支持者在內的美國科技巨頭，可能會因進口成本上升而反擊。

川普在1月27日提議對外國製造的電腦晶片徵收高達100%的關稅，旨在將製造業帶回美國。在增強美國製造業在對台灣實施此類關稅之前，美國必須具備滿足大型科技公司要求的能力。

羅茲安科提醒，台積電的未來不僅與川普息息相關，它還陷入中美因台灣問題而產生的緊張局勢。如果中國像習近平暗示的那樣，升級現狀，包括進行地面入侵，全球市場將受到影響，而人工智慧科技產業將受到最嚴重的影響。

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