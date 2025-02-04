研調：三星連2年敗北 蘋果去年蟬聯手機市場龍頭

Omdia調查指出，蘋果去年再度蟬聯智慧型手機市場龍頭寶座。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia今日發布2024年全球智慧型手機出貨報告，去年第4季總出貨量為3.28億台、年增2.8%，連續5個季度呈現年增；全年出貨量達到12.231億台、年增7.1%，達到2021年以來高點，不過，預估今年全球出貨表現將與去年持平或小幅下滑。

Omdia表示，蘋果在2024年仍為全球最大的智慧型手機品牌，是繼2023年超越三星之後，再度蟬聯市場龍頭寶座，但蘋果於中國市場仍然面臨挑戰，加上手機壽命延長、二手機與整新機需求增加，都對整體銷量造成影響，儘管iPhone 16系列新機在去年第3季開賣，去年第4季的整體手機出貨量為7710萬台、年減1.28%，全年出貨2.259億台、年減1.4%。

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Omdia指出，三星目前仍為A系列機種出貨為大宗，受到中階智慧型手機市場放緩的影響，去年第4季出貨量5190萬台、年減2.99%，全年出貨2.229億台、年減1.1%，成為2024年少數出貨量衰退的智慧型手機品牌廠，不過其市佔率表現仍然站穩全球第2大。

Omdia觀察，中系品牌廠之中，小米受惠於非洲、拉丁美洲等海外市場拓展成功，2024年的智慧型手機出貨量達1.686億台、年增15.4%，表現優於市場預期；此外，擁有 Infinix、iTel和Tecno三大智慧型手機品牌的傳音控股，雖然未能維持2023年的高度成長表現，但旗下智慧型手機出貨仍有1.067億台、年增13%。

其他中系品牌業者方面，Vivo得益於鎖定中國市場，以及攜手印度最大電子製造服務（EMS）供應商Dixon等策略奏效，成功面對市場競爭，全年出貨1.009億台、年增14%；Oppo集團旗下OnePlus品牌智慧型手機銷量年減2成，但在主要品牌Oppo出貨量提升之下，去年整體出貨仍有1.036億台、年增2.8%。

2024全球智慧型手機出貨表。（本報製表）

Omdia提到，其他如榮耀、聯想、華為等中系品牌業者去年的智慧型手機出貨量皆實現雙位數成長，主要受惠於整體中國品牌積極拓展海外市場、低價智慧型手機需求回升，以及中國、印度等人口基數較大的市場需求復甦。

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