避免高齡歧視 金管會將解除推介結構型商品年齡限制

為避免客戶因年齡而無法獲得金融服務的差別待遇，金管會將修正相關法規，刪除對年齡70歲以上不得推介結構型商品的規定。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布，為避免客戶因年齡而無法獲得金融服務的差別待遇，將修正相關法規，刪除對年齡70歲以上不得推介結構型商品的規定。預計今年4月底、5月初上路。

根據現行「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行向客戶推介結構型商品，應事先取得客戶同意書，且對於最近1年內辦理衍生性金融商品交易筆數低於5筆、年齡為70歲以上、教育程度為國中畢業以下或有全民健康保險重大傷病證明的客戶，銀行不得以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書等方式進行商品推介。

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金管會表示，為鼓勵金融業開發設計滿足各年齡世代金融需求，委員會議決議刪除年齡70歲以上的規定，未來銀行應本於專業，以客戶適合度及商品適合度作為是否推介結構型商品的依據，希望能營造友善金融服務的環境。

至於在期貨業務部分，證期局副局長黃厚銘表示，期貨交易人目前也有70歲以上不得開戶的規定，證期局跟銀行局的修正方向一樣，將不再用年齡做劃分，而是將改由期貨公司對期貨交易人的適合度做實質審查，不再以年齡作為單一判斷標準。

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