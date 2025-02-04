華邦電宣布以再生能源製造產品正式出貨 碳排放減60%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）今（4）日宣布以再生能源製造的產品已出貨給專注於ESG的重要客戶，這標誌著華邦電順應ESG市場趨勢，跨入綠色節能產品日益增長需求的重要里程碑，此策略將推廣至所有產品線，成為專注於ESG客戶的一項寶貴資產。

華邦電指出，這些創新產品相比標準產品，可減少約60%的碳排放。作為低碳半導體記憶體的領導供應商，此舉再次展現公司對永續發展的承諾，目標將於2050年實現淨零排放。

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華邦電表示，獨創的碳會計系統可監控所有產品生產的用電量及對應的碳排量，包括本身晶圓廠生產製造及委外的封裝、測試使用的所有流程。該系統內匯集全公司在範疇1（Scope 1）、範疇2（Scope 2）及範疇3（Scope 3）的溫室氣體（GHG）數據及用電資訊，可做高效的即時管理。

華邦電除了創新設計與製造綠色產品外，也致力於關注再生能源及環境保護相關議題，並透過持續積累，在近年間取得穩定進展與亮眼成果。

華邦電統計，截至2024年底已採購的再生能源預計達6,660萬度/年、截至2024年底董事會核准再生能源相關投資達新台幣9.55億元、2019年至2023年間節省總電量達456百萬度、2019年至2023年間節省總用水量達4000百萬公升、2023年中科廠安裝的太陽能板發電量達66萬度、2023年揮發性有機化合物（VOCs）平均去除率達98%。

華邦電表示，公司積極推動產品創新，透過減少製程中的有害物質及碳排放，並縮短生產周期。這種方式有助於發展更節能的產品，同時降低客戶終端設備的硬體裝置耗電量。

華邦電認為，隨著以再生能源製造的產品正式上市，公司不僅展現對永續發展的承諾，也為客戶帶來低碳解決方案，實現更多綠色應用。此策略將推廣至所有產品線，成為專注於ESG的客戶的一項寶貴資產。

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