活絡工業土地利用 經濟部公告2筆閒置土地

經濟部表示，現行趨勢是新設的產業園區是「只租不售」原則，例如屏東科技產業園區擴區（見圖）。（自經濟部官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕為活絡工業區土地利用，經濟部產業園區管理局（原加工出口區管理處）今日公告兩筆閒置土地。經濟部表示，這次公告的兩筆閒置土地分別在花蓮的和平產業園區，以及屏東的屏南產業園區，應在公告日起2年內完成建築使用。

依據產業創新條例第46條之1第1項、產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法第6條，閒置土地屆滿未完成建築使用，主管機關可處土地總額10%以下罰鍰，並通知土地所有權人1個月內提出改善計畫，如果未遵期提出改善計畫，將公開強制拍賣。

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園管局指出，條件包括土地建地率要達到30%，如果未能達到土地利用，工業用地放著也可惜，廠商可自用也可出售，設置平面型太陽能設施也是在准許範圍。

園管局表示，公告後相關服務中心團隊也會持續就近關切，了解廠商為何沒有充分利用，公部門也會提供協助，「不會讓土地就這樣擺著2年」，基本上不會走到法拍階段。

依據園管局歷來輔導統計，廠商都能在公告生效期間解決土地閒置的問題，目前還沒有遇到強制拍賣的案例。

這次公告的兩筆閒置土地分別是7100平方公尺與4萬4500平方公尺，筆數與土地面積稱不上大。園管局表示，早期開發的園區並無設立「只租不售」原則，處理閒置土地機制上路後，閒置面積大幅縮減，為活絡產區的土地資源利用效率，現行趨勢是新設的產業園區是「只租不售」原則，例如屏東科技產業園區擴區（屏東擴區）。

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