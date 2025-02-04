大S赴日流感猝逝 金管會：5家旅平險承保法定傳染病

金管會清查，目前海外突發疾病醫療險給付範圍有包含法定傳染病的保險業者，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽等5家。（示意圖，資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕藝人大S農曆春節赴日旅遊，因流感併發肺炎離世。外界關注旅平險對於法定傳染病的相關保障。經金管會清查，目前海外突發疾病醫療險給付範圍有包含法定傳染病的保險業者，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽等5家。

大S過年期間隨家人赴日旅遊，因流感併發肺炎離世。根據衛福部疾管署公告，流感併發重症屬於第4類法定傳染病，新型A型流感則為第5類法定傳染病。

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目前國內保險公司銷售的旅平險，多數不包含法定傳染病，金管會表示，目前只有4家產險、1家壽險等5家公司有法定傳染病的理賠。

南山人壽表示，目前銷售的旅平險南山人壽安心HIGH玩海外旅行平安保險和南山人壽陪童HIGH玩海外特定醫療旅行平安保險的保障範圍涵蓋法定傳染疾病。

金管會提醒，出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障在海外因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險。

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