關稅戰正式開打！美中互祭懲罰性關稅 投資人憂衝突擴大

川普對中國、加拿大祭出新的關稅政策，引發外界諸多討論。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中國進口商品加徵關稅的措施正式上路，北京不甘示弱，馬上對美國產品課徵報復性關稅，並祭出一系列反制手段；這場貿易戰可能不僅影響美中雙方，也會波及全球供應鏈，市場對貿易戰升級感到不安，歐洲股市週二出現震盪，投資人憂心美中衝突加劇。

據英國《BBC》 報導指出，川普政府已正式對中國商品課徵10%關稅，這代表進口到美國的中國貨品價格勢必上漲；例如，一件原價100美元的商品，進口商現在得多付10美元，最終可能將成本轉嫁給消費者。對此，北京隨即展開報復，宣布自2月10日起，對美國煤炭與液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、皮卡和部分跑車加徵10%關稅。

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川普政府強調，關稅不只是增加政府收入，更是談判籌碼，迫使中國做出讓步的策略；然而，經濟學者則警告，關稅政策可能加重消費者負擔，並進一步影響市場信心。

除了中國，川普近期也揚言對加拿大商品加徵25%關稅，理由是邊境安全與「毐命鴛鴦」（芬太尼）走私問題。他指控，大量芬太尼毒品透過加拿大流入美國，導致吸毒過量死亡激增。

對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）強硬反擊，駁斥美國的指控，強調加拿大走私芬太尼比例不到1%，並宣布對美國商品祭出報復性關稅。最後雙方達成協議，暫緩關稅30天；加拿大承諾加強邊境管制，並再增撥13億加元（約新台幣290億元）打擊毒品交易，但30天後，美加貿易戰是否再起仍是未知數。

除了中國與加拿大，市場也關注川普是否會將矛頭指向歐洲。他近日暗示，若與中國談判破局，可能對歐洲國家加徵關稅；屆時貿易衝突擴大，全球經濟局勢恐更加緊張。

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