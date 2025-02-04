川普關稅變數多！台幣升轉貶 央行出手守住32字頭

新台幣升轉貶，央行出手守住32字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯市一早反應美國總統川普對加、墨兩國關稅暫緩利多，連袂大漲，惟中國隨後宣布反制措施，美中恐掀起新一波貿易戰，午後新台幣兌美元匯率再度貶破33元整數大關，惟央行力守，最後收在32.985元，貶值1.7分，成交量19.775億美元。

川普上週末宣布對中、加、墨加徵關稅，造成週一全球股匯市重挫，儘管在4日生效日前，川普與加、墨達成初步協議，25%關稅臨時喊卡，暫緩1個月實施，令市場大鬆口氣，美股跌點收斂、美元回落，激勵台股今早跳空開高，一度大漲200餘點。

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但對中加徵10%關稅生效於今日生效，中國不甘示弱，隨後祭出報復手段，打算10日起對美國部分產品加徵10-15％關稅。美、中關係緊張，台北股匯還是受到拖累。

台股最後收在22793.96點，上漲99.25點，三大法人同步賣超，合計賣超206.09億元。其中，外資仍賣超151.94億元。

新台幣匯價早盤則是以32.95元、升1.8分開出，中午不到已由升轉貶，午後貶勢進一步擴大，最低下殺至33.054元，走勢轉趨震盪。

匯銀主管說，川普關稅變數多，川普對加、墨暫緩徵收關稅雖可視為利多，但是川普以戰逼和戰術對中國是否有效，仍待觀察，美、中兩大經濟體對峙，對全球經濟造成衝擊更甚，何況川普關稅大刀何時揮向台灣還有不確定性，短期內全球股匯市將受川普言行、政策左右。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日下跌0.94%，主要亞幣除台幣之外，全數走揚，其中，韓元勁揚0.51%、新幣大漲0.62%、日圓升值0.19%、台幣貶0.05%，人民幣仍在休市中，不過離岸人民幣早盤一度走貶至7.3355兑1美元，目前又回升至7.2861。

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