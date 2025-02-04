川普威脅對台徵晶片關稅 專家：想刺激台積電做這舉動

美國總統川普繼續利用關稅手段達到自己施政的目的，並威脅對台灣生產的電腦晶片徵收關稅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普繼續利用關稅手段達到自己施政的目的，並威脅對台灣生產的電腦晶片徵收關稅。專家指出，川普可能意圖透過關稅加徵，激勵台積電在美國製造業進行更多的投資。另有專家表示，關稅將對半導體產業產生負面影響，成本最終將轉嫁給客戶和消費者。

特別的是，川普威脅要對全球最大晶片製造商台積電生產的晶片徵收關稅。Moor Insights & Strategies總裁穆爾黑德（Patrick Moorhead）表示，川普希望在美國生產更多尖端晶片，其目標是增加就業和稅收，並限制中國可能入侵台灣的風險。多元化的供應鏈是明智之舉，透過關稅激勵台積電在美國製造業進行更多投資可能會很有效。

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TECHnalysis總裁兼首席分析師Bob O’Donnell也表達同樣的看法，他指出，「由於這種巨大的負面影響，我嚴重懷疑川普政府是否真的會執行這些措施。相反，我希望我們會看到在美國生產更多晶片的鼓勵，但這是一個多年的過程」。

穆爾黑德也指出，關稅的問題在於，到最後，徵收關稅的公司會將成本轉嫁給客戶，而最終支付費用的還是客戶。關稅很可能將超微、輝達、高通、蘋果、博通和Marvell的成本將會增加。

穆爾黑德說：「他們會試圖將其傳遞給他們的客戶，如 AWS、微軟、谷歌、戴爾、HPE、惠普、思科、蘋果和聯想。這可能會導致最終產品價格上漲」。

Tirias Research分析師麥可葛利格（Tim McGregor）表示，「科技業是一個全球性產業，正如我們在川普第一任期內看到的那樣，如果你對價值鏈的任何部分施加限制，就會以某種方式影響整個價值鏈。在川普和習近平威脅限制稀土材料之間，科技業可能會陷入非常艱難的境地，更不用說美國和全球經濟」。

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