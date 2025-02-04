市值型ETF募集潮起 聯邦台灣精彩50ETF基金3月開募

聯邦台灣精彩50ETF基金3月開募。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕市值型ETF掀起募集潮。聯邦銀行（2838）旗下聯邦投信推出首檔ETF基金，聯邦台灣精彩50ETF基金即將在3月募集，發行價格只要10元，這也是聯邦投信第一檔ETF基金。

聯邦投信表示，該ETF追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，與市場上大家熟知的元大台灣50（0050）與富邦采吉50（006208）所追蹤指數之成分股一模一樣，都是投資市值前50大上市公司，特別的是這檔ETF有單一個股權重上限30%的設計，可減少個股集中或持股比重過高的風險，投資組合也更健康，此外，該檔ETF有收益平準金機制，可讓配息率較穩定。

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聯邦投信指出，這檔ETF基金的設計的初衷在於希望提供給台灣投資人以銅板價、較無負擔的方式參與台灣股市的投資機會，每股發行價格只要新台幣10元，1張只要1萬元就可入手，讓投資人用小錢就可以投資台灣50大市值公司，投資人可以用這個ETF，以小額投資逐漸累積退休、教育及結婚基金。

聯邦投信分析，台灣近年半導體以及AI相關硬體等產業表現在國際上大放異彩，為台灣帶來國際的各方關注，相關指標公司如半導體領導者（如台積電）、無限通訊晶片設計商（如聯發科）、全球最大電子產品代工商（如鴻海）、綠能技術領導者（如台達電）等，另外還包括金融與保險產業（如富邦、國泰）。

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