晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鋼黃建智：去年「波瀾萬丈」 川普關稅將影響鋼鐵業走向

2025/02/04 17:00

中鋼董事長黃建智表示，川普關稅政策將影響鋼鐵業走向。（中鋼提供）中鋼董事長黃建智表示，川普關稅政策將影響鋼鐵業走向。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼今（4）日舉辦新春祈福典禮，董事長黃建智擔任主典官，他致詞時以「波瀾萬丈」形容去年鋼鐵業的艱困，他進一步指出，美國總統川普瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，而這些地區是中鋼外銷高單價的主力市場，全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。

黃建智主持新春祈福，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，一同祈求廠內生產穩定順利，廠外接單銷售暢旺，全體同仁及協力人員平安健康，今年更好更豐收。

中鋼董事長黃建智（前排）擔任主典官，帶領相關主管祈福。（中鋼提供）中鋼董事長黃建智（前排）擔任主典官，帶領相關主管祈福。（中鋼提供）

黃建智表示，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續3年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。

他感謝所有員工去年堅守崗位全力打拚，戮力提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比，精緻鋼品銷量占比突破至11.1%，毛利占比超過75%，整年合併稅前淨利約45.78億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘。

展望今年，黃建智指出，全球鋼鐵產業將變化多端，主要美國總統川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，由於加、墨及歐洲同時也是中鋼外銷高單價的主力市場，故全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。

中鋼企業工會理事長陳春生盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心。（中鋼提供）中鋼企業工會理事長陳春生盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心。（中鋼提供）

面對全球地緣政治新態勢，黃建智說，中鋼不需新的口號，持續落實二軸三轉策略，並勉勵全體員工不能鬆懈，務必掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，也要將快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念融入日常工作，以強化公司體質韌性，帶來穩定獲利。

陳春生表示，去年雖然受到整體大環境及景氣影響，但中鋼獲利相較國外其它指標鋼廠有過之而無不及，期盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心，也提醒同仁務必重視工安，大家一同努力讓公司變得更好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財