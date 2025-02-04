中鋼黃建智：去年「波瀾萬丈」 川普關稅將影響鋼鐵業走向

中鋼董事長黃建智表示，川普關稅政策將影響鋼鐵業走向。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼今（4）日舉辦新春祈福典禮，董事長黃建智擔任主典官，他致詞時以「波瀾萬丈」形容去年鋼鐵業的艱困，他進一步指出，美國總統川普瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，而這些地區是中鋼外銷高單價的主力市場，全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。

黃建智主持新春祈福，總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭與中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，一同祈求廠內生產穩定順利，廠外接單銷售暢旺，全體同仁及協力人員平安健康，今年更好更豐收。

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中鋼董事長黃建智（前排）擔任主典官，帶領相關主管祈福。（中鋼提供）

黃建智表示，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續3年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。

他感謝所有員工去年堅守崗位全力打拚，戮力提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比，精緻鋼品銷量占比突破至11.1%，毛利占比超過75%，整年合併稅前淨利約45.78億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘。

展望今年，黃建智指出，全球鋼鐵產業將變化多端，主要美國總統川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，由於加、墨及歐洲同時也是中鋼外銷高單價的主力市場，故全球貿易洗牌的新流向將影響今年鋼鐵業的走向。

中鋼企業工會理事長陳春生盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心。（中鋼提供）

面對全球地緣政治新態勢，黃建智說，中鋼不需新的口號，持續落實二軸三轉策略，並勉勵全體員工不能鬆懈，務必掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，也要將快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念融入日常工作，以強化公司體質韌性，帶來穩定獲利。

陳春生表示，去年雖然受到整體大環境及景氣影響，但中鋼獲利相較國外其它指標鋼廠有過之而無不及，期盼公司各級主管適時宣導公司政策方向，強化同仁信心，也提醒同仁務必重視工安，大家一同努力讓公司變得更好。

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