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旅綜險附加海外突發疾病投保激增 「一狀況」恐難理賠

2025/02/04 16:31

旅綜險附加海外突發疾病投保激增。（示意圖，資料照）旅綜險附加海外突發疾病投保激增。（示意圖，資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕藝人大S在海外旅遊感染流感併發肺炎身亡，不但讓國人搶打疫苗，目前僅有4家產險公司銷售涵蓋法定傳染病的旅綜險保單，近日投保案件也激增，但產險業者提醒，海外突發疾病險屬於「醫療險」，只提供醫療給付，沒有身故理賠，且出國前短則90天、長則180天，不能有相同疾病的「就醫紀錄」，並非投保後海外就醫都有給付。

產險業者指出，國人出國旅遊，大多會投保旅平險，但旅平險屬於意外險性質，因「意外事故」導致身故或失能才可獲得理賠，若需要在出國旅遊期間，額外獲得疾病醫療保障，則需另外附加「海外突發疾病險」，產險業者多以「旅行綜合保險」，加上旅遊不便險一同包裝出售。

在新冠疫情後，國人出國旅遊，投保海外突發疾病的意願大增，但產險業基於風險考量，銷售的「海外突發疾病險」多排除法定傳染病，目前僅有台灣產險、旺旺友聯、安達產險及華南產險4家業者，銷售包含法定傳染病的保單，台產、旺旺友聯及華南產，也提供保費稍低的「不含」法定傳染病的保單可供選擇。

必須注意的是，根據海外突發疾病險保單條款，「突發疾病」的定義是指被保險人需即時在醫院或診所診療，才能避免損及身體健康的疾病，且在該附約生效前90日或180日以內，「未曾接受該疾病治療」。

產險業者解釋，該附約提供的保障，就是原本沒有這項疾病，但在海外旅遊期間卻突然發病，換言之，如果在台灣已經接受該疾病的治療，到了海外情況惡化，又在保單條款的90日或180日內，保險公司將依據原有的就醫紀錄，不予理賠。

若是流感，產險業者坦言，無法證實被保險人是在國內被傳染，出國才發病，實務上若僅是國外的診所看病拿藥、金額不大，產險公司不會特別去調閱病歷，但若有爭議，產險公司判定的依據，都是保單生效前90天或180天的「就醫紀錄」。

產險業者觀察，近日海外突發疾病的投保案件確有增加，但無法證實是因出國人數增加，或是新聞事件影響，民眾關注若在海外生病的就醫理賠，其實可獲得保障的管道不只投保海外突發疾病，許多民眾原本就規劃的實支實付醫療險，也可在額度內獲得理賠。

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