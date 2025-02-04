凱鈿明日登興櫃 正向看後市營運

凱鈿明（5）日登興櫃。圖為董事長蘇柏州。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕發展全球前五大PDF文件服務的軟體商凱鈿（7737）明（5）日將以每股68元登錄興櫃。董事長蘇柏州今日表示，凱鈿除將持續強化海外拓展，進軍日本、東南亞日美國外，營運也將持續走穩，除營收有望持續提升外，也朝轉虧為盈邁進。

凱鈿耕耘SaaS（軟體即服務）市場，並確立領導地位，也曾獲選《金融時報》評選為亞太地區高成長企業500強之一，旗下三大核心為數位文件管理、電子簽章與數據分析，並結合AI功能運用，其主打產品包括「KDANDocument」、「點點簽DottedSign」與「ADNEX」。

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蘇柏州表示，凱鈿是全球前五大PDF文件服務業者，旗下KDAN Document系列提供 KDAN PDF Reader、ComPDFKit及ComIDP等產品，涵蓋一般使用者、開發者及企業應用需求，支援跨平台操作，適用於行動裝置與桌上型電腦，兼具技術專業性與服務多樣性。

截至去年，凱鈿已服務來自全球167個國家以上，超過1400萬名會員、企業客戶突破5萬家、產品全球累積下載超過2億次。就營收比重而言，來自亞洲地區的貢獻達46.7%，其次為北美33.7%與歐洲13.4%。

此外，公司軟體服務收入中來自訂閱的佔比已從2023年的57%提升至2024年的64%，為後續營運動能奠定穩固基礎。

展望未來，蘇柏州表示，凱鈿除深化AI與文件數據技術的結合，開發更智慧化的數據解決方案外，也會加強拓展海外企業用戶市場，將優先進軍日本、東南亞及美國市場；並同時強化代理商與經銷商網路。

凱鈿指出，在代理經銷商部分，2024年增加18家，總數來到38家；2024年來自代理經銷商的營收也成長84%，長期而言，高貢獻度的SaaS業務，亦建立起穩定且可持續的收入結構。

法人表示，全球數位轉型正快速興起，凱鈿可望憑藉技術領先的產品、靈活的商業模式與國際化的市場策略，推升營收與獲利持續成長。

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