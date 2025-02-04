iPhone首度成人APP上架 蘋果批歐盟放行惹議

隨著歐盟《數位市場法案》（DMA）正式實施，蘋果公司面臨了一個前所未有的挑戰。第三方應用商店AltStore推出了iPhone平台上首個成人內容應用程式「Hot Tub」，引發各界關注與討論。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著歐盟《數位市場法案》（DMA）正式實施，蘋果公司面臨了一個前所未有的挑戰。第三方應用商店AltStore推出了iPhone平台上首個成人內容應用程式「Hot Tub」，引發各界關注與討論。

綜合外媒報導，根據最新消息，AltStore宣稱其推出的Hot Tub應用程式已通過蘋果公司的「公證」程序，成為「全球首個獲得蘋果認可的成人應用程式」。該應用程式自我定位為「一個私密、安全且優雅的瀏覽成人內容方式」，震驚了長期以來以嚴格內容管控著稱的蘋果生態系統。

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對此，蘋果公司立即發表聲明表達強烈反對立場。蘋果強調，公司絕不認可此類「硬核色情應用程式」，並指出這完全是因應歐盟DMA法案要求下的被動舉措。蘋果公司發言人表示：「這類應用程式不僅威脅用戶安全，特別是未成年人，更可能嚴重損害消費者對iOS生態系統的信任」。

值得注意的是，此次事件背後獲得了遊戲巨頭Epic Games的支持。「要塞英雄」電玩開發商Epic Games創辦人兼執行長史威尼（Tim Sweeney）表示，支持DMA等法規的根本原因在於防止蘋果濫用其市場主導地位。然而，史威尼也強調，Epic Games自家的應用商店並未且不會託管任何成人內容應用。

爭議的核心在於蘋果的「公證」機制解讀。AltStore認為，既然應用程式通過了蘋果的公證程序，就等同獲得認可。但蘋果則澄清，公證程序僅針對惡意軟體進行安全性檢查，並不代表對內容的認可。

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