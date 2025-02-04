和泰汽車總經理蘇純興：今年新車巿場銷量估45萬輛

TOYOTA、Lexus、HINO總代理和泰汽車總經理蘇純興（左）今天表示，預估今年全台新車市場仍有45萬輛以上的水準，和泰汽車目標要搶下36.7%市佔率。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕TOYOTA、Lexus、HINO總代理和泰（2207）汽車總經理蘇純興今天表示，預估今年台灣新車市場仍有45萬輛以上的水準，和泰汽車目標要搶下36.7%市佔率。

蘇純興表示，2024年新車供應回穩，且大部分訂殘均已於2023年解消，市場回歸常態，總市場銷量達45.7萬輛。

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他說，2025年雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策未明仍充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，將有需求前移的狀況。

加上各品牌推出強力販促活動，與進口品牌穩定到港交車的挹注下，預估全年新車市場仍有45萬台以上的水準。

今年和泰汽車將推出多款新車，包含TOYOTA導入ALPHARD PHEV車型、大改款Land Cruiser 250，與GR Supra特仕版「Track Edition」。

Lexus將持續推動Lexus Electrified品牌計畫，滿足顧客多元化的需求，提供豐富的動力車款選擇。

商用車部分則在去年年底完成TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士安全檢驗，力拚成為台灣首台合法上路的氫能巴士。

2025年和泰汽車代理的TOYOTA、Lexus、HINO三個品牌年銷量將挑戰合計16.5萬輛、市佔率36.7%的銷售目標。

和泰集團並持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」，2023年推出旅遊規劃APP「去趣」，2025年App下載數目標超越400萬，擴大國內外商務合作，掌握觀光商機。

和泰集團點數購物商城「和泰購」將加入智能搜尋及個人化AI推薦，並推出APP，提升會員消費體驗。

另外，yoxi叫車服務將進駐左營與彰化高鐵站，並推出高鐵特約計程車功能；更推出跨國叫車服務功能，使用「去趣」打開yoxi APP即可搭乘日本計程車，實現台日無縫銜接的叫車體驗。

iRent則將擴大路邊租還服務範圍，並將帳號整合集團旗下用車服務，提供會員更便利的使用體驗。

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