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名師解盤》容逸燊：AI選股邏輯要調整 留意川普晶片關稅措施

2025/02/04 15:37

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市連假過後第2天進入到反彈，今天回升99點，成交量4000億左右，過年期間造成台股下跌因素，主要在於deepseek，中國的AI公司發布低成本AI模型，影響到台灣AI伺服器、散熱、CPU等，包含權值股鴻海、廣達等，第2天繼續下跌，散熱奇鋐、雙鴻也是繼昨天大跌後，今天持續往下探低，CPO矽光子族群，除了deepseek影響，即將進入3月底公布年報，本益比相對比較偏高，沒有獲利數字的，會被拿出來檢視。

另外影響到台股的，就是川普對於加拿大、墨西哥開始課徵關稅，甚至今天下午也對中國課徵10%關稅，所以在於墨西哥比重比較高的緯穎，這2天回檔幅度相對比較深，農曆春節過後，輝達持續偏弱勢，美股CSP廠商以及軟體類股部分走強，未來看到AI的技術，經過這2年的演進後，將會從本來的封閉式，轉為開放式架構，另外則是原本雲端伺服器的AI功能，逐漸分流轉進本地端的AI服務，對於手機、PC、NB等等的終端裝置，將有助於推升需求，我們看到這2天華碩、微星，以及聯發科股價，相對都比較抗跌，成為資金的避風港，今天盤面上的弱點包含IP類股，包含3661世芯、3443創意，以及智原、緯軟，同樣也是走強。

可以看到在deepseek的轉變過後，AI開始出現研發上面的分歧，軟體部分，今天邁達特、緯軟，同樣走勢相對強勢，未來從本來的硬體，以及伺服器端的架構，慢慢比重會分流向軟體等，今年AI仍是科技主軸之一，只是選股上的產業邏輯，要有一些調整，另外則是關稅影響下，未來可能會有轉單效益的產業，像是網通、無人機等，中國被制裁後，台股可能會有轉單需求都可以留意，鋼鐵類股都是這樣有相對應的利多，另外要注意2/18即將有川普對於晶片的關稅，可能會有相關措施出台，可能對台積電短線有相對影響，必須要特別注意。

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