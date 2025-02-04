新青安上路1年後 全國新增房貸拉長20期

去年第二季全國新增房貸期數拉長至315期（約26.25年）、寫下史上最長紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕買氣熱絡，新青安大量申請挹注，去年第二季全國新增房貸期數拉長至315期（約26.25年）、寫下史上最長紀錄，對比新青安上路前的2023年第二季的295期，新青安上路1年後，全國新增房貸期數拉長20期（約1.66年）。

房仲業者指出，長年期房貸可有感降低每月房貸還款金額，尤其30年期房貸已成市場主流，而新青安更推出最長可達40年期的房貸方案，因此，新增房貸期數不斷往後拉長，不過，整體來看，則要負擔更多利息支出。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以購物分期為例，10萬元分36期，每月分期繳納金額當然比分24期要來的低，因此，目前30年期房貸是支撐房價重要關鍵，假設房貸總額1千萬元、利率2.2%，採本息平均攤還，20年期每月還款金額估算約5.15萬元，若申貸30年，同樣房貸金額、利率與還款方式，每月還款金額估算約3.8萬元，30年期每月還款金額有感降低，但整體要付出的利息則是增加。

除北市外 其它都會區均為315期起跳

根據內政部不動產資訊平台發布資訊，去年第一季全國新增房貸期數為305期，相隔一季便拉高至315期，寫下有統計以來新高，曾敬德指出，新青安是2023年8月上路，上路前的2023年第二季新增房貸期數為295期，但新青安上路一年後，房貸期數增加至315期，一年拉長20期（約1.66年）。

再觀察六都、新竹縣市等主要都會區新增房貸期數變化，去年第二季以新竹縣最長、為339期（約28.25年），第二名則是高雄市、為336期（約28年），對比去年同期多數都會區拉長兩年，且除台北市不到300期以外，其它都會區均為315期起跳，顯示長年期房貸已經成為當前購屋時的標準配備。

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