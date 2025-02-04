美媒：科技巨頭要緊張了！晶片恐是下一個課稅目標

美國總統川普對中國製造的商品徵收10%的關稅，已於週二（4日）正式生效。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國製造的商品徵收10%的關稅，在週二（4日）正式生效，從電腦到智慧型手機等電子產品都成為關稅打擊目標。美媒報導，川普還暗示正在考慮對晶片及其相關產品徵收關稅，這可能會給科技業帶來進一步的壓力，專家再次警告，晶片巨頭恐成下一個目標。

根據《Yahoo Finance》報導，雖然川普目前最新的關稅政策不會影響市場上最先進的晶片，但他已經暗示，計劃在未來對這些晶片徵收單獨的關稅。若川普決定對半導體課徵關稅，將迫使晶片製造商不是提高產品價格，轉嫁給客戶及消費者，就是得自行應對吸收成本，對於亞馬遜、Google、Meta及微軟等正在向AI晶片投入大量資金的公司來說，任何價格上漲都意味著必須支付更多費用來建造資料中心。

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若對半導體課徵關稅，投資機構KeyBanc Capital Markets股票分析師John Vinh表示「這將會產生很大的影響，如果價格上漲，最終可能會使市場需求受到負面影響，甚至影響上游的所有晶片商。」

華爾街知名投資機構Wedbush Securities分析師Dan Ives則認為，短期內晶片公司面臨的風險較低，尤其是與人工智慧有關的產品。他表示「關稅不會影響人工智慧的革命，因為我們仍然相信，即使關稅持續一段時間，也會有產品豁免於這項政策，其中可能包括蘋果和輝達的晶片。但一切都無法獲得保證，因為選擇權在川普手中。」

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