川普：很多人對TikTok 有「極大興趣」

川普發文稱，很多人對TikTok表達興趣，認為這對中國及所有相關人士而言都是一件好事。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕短影音平台TikTok未來命運將何去何從，受到外界矚目。美國總統川普（Donald Trump）今（4日）透露，很多人對TikTok 有「極大興趣」，他的政府團隊正尋求促成這款流行應用程式的出售。

綜合媒體報導，川普今稍早在社交平台Truth Social發文稱，很多人對TikTok表達興趣，認為這對中國及所有相關人士而言都是一件好事。

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川普早前透露，他與多方就購買短影音平台TikTok進行談判，預計將在本月前將對TikTok的未來做出決定。

目前已有多個實力雄厚的買家表態有意收購TikTok，包括知名網紅、號稱全球第一YouTuber「野獸先生（MrBeast）」、Employer.com創辦人Jesse Tinsley領軍的投資者集團等。

但值得注意的是，川普近日簽署行政命令，命令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金（sovereign wealth fund），並暗示可能將TikTok納入該基金投資組合。

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