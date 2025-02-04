川普擬提高台灣晶片關稅 中研院經濟所長：恐讓台廠赴美

中研院經濟所長張俊仁。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普18日可能會提高台灣晶片關稅，外界憂對台灣科技產業的衝擊影響，中研院經濟所所長張俊仁表示，在實際措施還未出爐前，可能造成的影響還要觀察，但台灣高階晶片具強大競爭力，晶片都搭載於其他產品後輸出，認為對台半導體影響有限，但主要影響在於可能讓台廠赴美。

中研院今舉行台北書展攤位開幕茶會，針對川普可能會提高台灣晶片關稅，國際經濟權威張俊仁指出，台灣本身在高階晶片市佔率約9成，具有強勁的市場力量，加上半導體通常都會和其他產品結合後輸出出口，他評估對台灣半導體產業影響不大，但當然還是要觀察後續，但要注意的許多台灣科技廠在墨西哥設廠，終端產品最後從墨西哥輸入到美國，若未來美國提高墨西哥關稅，對台灣隔海的影響可能會較大。

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張俊仁進一步指出，美國有意提高台灣晶片關稅的措施，看起來比較像是要讓台灣半導體廠商到美國設廠，若未來台灣廠商都到美國設廠，當然會有很長遠的影響，但這些影響也還要觀察。

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