信邦淡季補足春節生產缺口 1月營收創同期新高

信邦今天公布1月自結營收為27.59億元，月增3.99%、年增1.84%，創下歷史同期新高紀錄。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）今天公布1月自結營收為27.59億元，月增3.99%、年增1.84%，創下歷史同期新高紀錄，管理層指出，這樣的表現主要是受惠於公司在淡季補足春節生產缺口，進而促進醫療、汽車、綠能等產業領域的銷售成長。

信邦指出，今年1月適逢農曆春節假期，實際工作天數較去年同期減少1週，但營收表現仍呈現年增，主要得益於充分掌握客戶端需求，於第4季產業淡季時，提前因應產能缺口、安排於生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點、遞延出貨的訂單加上春節期間的需求，集中於1月的前3週出貨。

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信邦統計，以各個產業領域1月的營收表現來看，醫療產業出貨月增21.07%、年減0.02%，汽車產業出貨月增32.18%、年增2.04%，綠能產業出貨月增40.35%、年減10.92%，工業應用產業出貨月減5.5%、年增10.89%，通訊及電子週邊產業因屬產業淡季，1月出貨月減30.28%、年增12.32%。

信邦觀察，各項產品類別的銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收76.03%，連接器及零組件銷售佔23.97%；關於產業銷售分佈情況，工業應用產業佔合併營收29.06%，綠能產業佔26.36%，通訊及電子周邊產業佔18.18%，汽車產業佔17.99%，醫療及健康照護產業佔8.41%。

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