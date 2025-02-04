晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

信邦淡季補足春節生產缺口 1月營收創同期新高

2025/02/04 15:05

信邦今天公布1月自結營收為27.59億元，月增3.99%、年增1.84%，創下歷史同期新高紀錄。（信邦提供）信邦今天公布1月自結營收為27.59億元，月增3.99%、年增1.84%，創下歷史同期新高紀錄。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）今天公布1月自結營收為27.59億元，月增3.99%、年增1.84%，創下歷史同期新高紀錄，管理層指出，這樣的表現主要是受惠於公司在淡季補足春節生產缺口，進而促進醫療、汽車、綠能等產業領域的銷售成長。

信邦指出，今年1月適逢農曆春節假期，實際工作天數較去年同期減少1週，但營收表現仍呈現年增，主要得益於充分掌握客戶端需求，於第4季產業淡季時，提前因應產能缺口、安排於生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點、遞延出貨的訂單加上春節期間的需求，集中於1月的前3週出貨。

信邦統計，以各個產業領域1月的營收表現來看，醫療產業出貨月增21.07%、年減0.02%，汽車產業出貨月增32.18%、年增2.04%，綠能產業出貨月增40.35%、年減10.92%，工業應用產業出貨月減5.5%、年增10.89%，通訊及電子週邊產業因屬產業淡季，1月出貨月減30.28%、年增12.32%。

信邦觀察，各項產品類別的銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收76.03%，連接器及零組件銷售佔23.97%；關於產業銷售分佈情況，工業應用產業佔合併營收29.06%，綠能產業佔26.36%，通訊及電子周邊產業佔18.18%，汽車產業佔17.99%，醫療及健康照護產業佔8.41%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財