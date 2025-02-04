0121地震 台南貼紅單建物已有395件

0121地震造成台南民宅坍塌或受損，根據國土署最新彙整，截至今日為止，接獲通報件數3849件，其中確認為紅單有395件、黃單則有996件。（台南市府提供）

〔記者徐義平／台北報導〕0121地震造成台南民宅坍塌或受損，根據國土署最新彙整，截至今日為止，接獲通報件數3849件，其中確認為紅單有395件、黃單則有996件，而無須張貼危險標誌則有1924件，另待評估件數有534件，後續將依照「修繕」、「耐震補強」或「拆除重建」等三方式進行分類分級輔導。

國土署解釋，所謂紅黃單是針對災後現場建築物情況做出立即性鑑定，其中紅單是主結構受損、有結構安全顧慮或地基不穩，而黃單指的是建物有受損，但無結構安全顧慮，且災後投入的建築師與專業技師已超過500人次。

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國土署署長吳欣修表示，昨日與台南市市長黃偉哲召開專案會議，將依據建物受損狀況，分「修繕」、「耐震補強」或「拆除重建」等三方式進行，其中若屬於需要修繕的建物，已建議台南市政府統一研擬修繕契約，並進一步整合修繕廠商及報價。

針對災後復原工作，國土署建議可參考往例協調慈濟與台積電等民間慈善團體加入，後續也會加速推動各項復原及重建措施。

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