預算之亂！節能家電補助受理研擬2模式 民眾拿回補貼恐變慢

節能家電補貼研擬2種新模式。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕節能家電補助預算遭立委凍結20%、人力業務費凍結5成，影響約50萬戶民眾補助，經濟部仍呼籲國會支持；但為了避免「預算之亂」，干擾民眾權益，經濟部能源署正在研擬2種新的受理模式，包括「年末額滿不受理」或是「月配管控」，新模式需與電器公會討論，2025年補助與申請方式仍待公告。

節能家電補助預算遭到立院凍結20%，目前經濟部也難以預估預算後續解凍情況。

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經濟部為保障民眾權益，並因應預算之亂，能源署內部已在討論將未來採未凍結預算執行額滿前，提前截止受理的模式，或從年初受理時即開始每月管控受理民眾申請案件量，以免民眾依條件購買後卻無法取得補助產生困擾。

第一種模式，是以每年分配預算執行，接近年時，預算通常會快用罄，未來年末額滿即不再受理，年末買家電的民眾恐就無法受惠；第二種是按月分配額度，但若當月家電買氣過旺，民眾申請案恐就要順延到下月，拿回補貼的時程會遞延、放緩。

2025年的節能家電補助尚未開放民眾申請，經濟部表示，2種模式還要與公會討論，實際的補助作業期程及申請方式，待後續正式公告。

另外，外界批評預算並未刪除100億元，認為是在造謠。經濟部4日嚴正駁斥，在野黨團確實「有提案」刪減家電補助經費，雖有撤回本刪除案未表決，但在院會中仍表決通過凍結兩成經費。

經濟部還原，立委余1月13日提案刪減家電補助經費，經濟部1月16日於院會記者會呼籲不應刪除影響國人權益，1月17日在野黨雖撤回本刪除案未表決，但仍於1月21日立院院會中表決通過凍結兩成經費；經濟部澄清，批評者未釐清因果關係與時間序，就做出錯誤評論稱政府造謠。

經濟部強調，節能家電補助預算刪除100億是事實，經各界發聲及溝通說明後才將刪除案撤案，但表決後仍遭凍結兩成經費。

另外，凍結節能家電理由為並不相關的研議核電重啟以及要求提出核電重啟經費規劃，也與現行法律要求有所扞格。經濟部仍呼籲國會支持預算，以免影響民眾權益。

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