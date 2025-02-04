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印能2/26掛牌上櫃 董事長：今年是興奮的一年

2025/02/04 14:55

印能2月26日掛牌上櫃。（記者洪友芳攝）印能2月26日掛牌上櫃。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕興櫃股王、先進製程解決方案大廠印能（7734）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1531張，競拍底價達1050.42元，最高投標張數191張，暫定承銷價1250元。競拍時間為2月6日至10日，2月12日開標，2月14日至18日辦理公開申購，2月20日抽籤，暫定2月26日掛牌。

印能董事長洪誌宏表示，今年是非常興奮的一年，也可能是動盪的一年，技術越往前走，需要解決技術問題越多，印能將有能力協助客戶解決問題，掛牌上櫃只是第一步，期望到今年底能繳出營運佳績的好消息。

隨著5G、高效能運算（HPC）與生成式人工智慧（AI）的加速發展，市場對高性能、小型化及高集成度封裝解決方案的需求日益增長。根據市場研究機構Yole Group的最新報告，預計全球先進封裝市場營收將從2023年的392億美元增長至2029年的811億美元，年複合成長率達12.9%。

透過垂直堆疊晶片，3D IC技術實現更高的集成度和更快的數據傳輸速度，充分滿足高效能運算和大數據處理的要求。隨著技術進步，3D IC也面臨熱管理挑戰，業界無不積極開發改進散熱解決方案，以支持更高運行頻率的應用。

印能所開發的獨家技術不僅協助客戶解決半導體製程中的氣泡、翹曲、金屬熔焊、晶片高速運作時的散熱等關鍵問題；核心設備包括壓力除泡系統、高功率老化測試機及自動搬運系統設備。

印能近三年營收與獲利持續增長，同時維持毛利率60%以上，獲利率大於45%，2023年稅後純益達新台幣5.46億元，每股稅後盈餘為31.72元。2024年全年營收達新台幣18億元，年增51.86%；前三季稅後純益達新台幣6.08億元，每股稅後盈餘30.28元。

洪誌宏表示，全球先進封裝市場正處於快速成長階段，隨著5G、高效能運算、物聯網和智能設備等技術的持續推進，市場需求將進一步擴大；半導體產業的發展不僅受到技術驅動，也深受地緣政治和全球化趨勢的影響；例如，包含美國、歐盟、英國、日本、印度等國家也加強政策支持，吸引投資並推動本土化發展。面對產業地緣化發展趨勢，印能正積極把握供應鏈重組機會，推動市場布局多元化，提升營運並降低地緣政治風險對營運的潛在衝擊

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