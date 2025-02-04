聚陽1月營收創同期新高 全年可望續寫新猷

聚陽今天公布1月營收35億元，月減0.8%、年增27.1%，創下歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）今天公布1月營收35億元，月減0.8%、年增27.1%，創下歷史同期新高；管理層預估，儘管目前全球經濟仍有變數，但全年產能將至少增加7%至8%，產品平均銷售價格（ASP）增加2%，除了上半年出貨成長，全年業績不排除再創歷年新高表現。

聚陽表示，公司後續將維持穩健增長的路線，主要是受益於美國市場的復甦，以及供應鏈進一步取得優化，未來訂單量、產品單價預計同步提升，加上新產能的投放，有助於進一步提升毛利率和市場競爭力，隨著各項不利因素的緩解，聚陽將聚焦推進市場滲透率表現。

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法人指出，美國總統川普上任之後，未來的經濟環境具備不確定性，對企業的營運形成挑戰，尤其是在匯率波動下，公司會需要更強的成本控制、產能調整能力以維持利潤率。儘管聚陽看好訂單保持穩定成長趨勢，但整體紡織產業在川普關稅2.0政策的背景之下，同樣有可能遭受相關貿易限制，這是目前潛在的風險之一。

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