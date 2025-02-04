DeepSeek成功絕非中國AI超越美國！業內專家揭這家科技巨頭才是大贏家

DeepSeek成功絕非中國AI超越美國！業內專家揭Meta才是大贏家（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek強大的新人工智慧模式不僅是中國的勝利，也是Meta等開源技術版本的勝利，據業內專家稱，DeepSeek突破表明開源AI，不再只是1項非商業研究計劃，而是1種可行、可擴展的封閉模型替代方案，就像OpenAI的GPT一樣，而受益者除了Meta外，還有Databricks、Mistral和Hugging等新創業者。

CNBC報導，上個月，DeepSeek發布了開源推理模型R1，該模型聲稱可以使用更便宜、能耗更低的流程與OpenAI的o1模型的效能相媲美。

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由於人們擔心這項發展，可能導致高效能運算基礎設施支出減少，導致輝達和其他晶片製造商的市值暴跌。

自2022年11月OpenAI的ChatGPT問世以來，人工智慧研究人員一直在努力理解和改進支撐它的基礎大型語言模型技術的進步。

開源人工智慧是許多實驗室關注的領域。開源是指原始碼在開放網路上免費提供以供修改和重新分發的軟體。

許多公司，從Meta這樣的科技巨頭，到Mistral和Hugging Face這樣的新創公司，都一直押注開源來改進技術，同時與更廣泛的研究界分享重要的進展。

一些科技高層表示，DeepSeek 的技術突破只會讓開源AI模型更有說服力。

人工智慧新創公司NetMind首席商務官雷賈爾（Seena Rejal）表示，這家中國公司的成功表明，開源人工智慧“不再只是1項非商業研究計劃，而是1個可行、可擴展的封閉模型替代方案”，就像OpenAI的GPT一樣。

Rejal指出，DeepSeek R1 證明開源模型可以實現最先進的性能，可與 OpenAI和其他公司的專有模型相媲美。這挑戰了只有閉源模型才能主導該領域創新的信念。

雷賈爾並不是唯一一個這麼做的人，Meta首席人工智慧科學家Yann LeCun表示，DeepSeek的成功代表了開源人工智慧模式的勝利，並不一定代表中國對美國的勝利。Meta是流行開源AI模型Llama的幕後推手。

LeCun指出，對於那些看到DeepSeek的表現，並認為『中國在人工智慧領域正在超越美國』的人來說，這樣的解讀是錯的，正確的解讀是「開源模式正在超越專有模式」。

DeepSeek受益於開放研究和開源，例如Meta的PyTorch和Llama。他們提出了新的想法，並在其他人的工作基礎上進行了改進。因為他們的工作是出版且開源的，所以每個人都可以從中受益。這就是開放研究和開源的力量。

然而，開源人工智慧也存在缺點，專家警告稱，雖然開源技術有利於創新，但也更容易受到網路攻擊。這是因為任何人都可以重新包裝和修改它。

網路安全公司已經發現DeepSeek的AI模型中存在漏洞，思科上週發布的研究表明，R1存在嚴重的安全漏洞。

Proofpoint歐洲、中東和非洲地區網路安全策略師Matt Cooke表示，DeepSeek與其他生成式AI平台一樣，對企業和個人來說都是一把雙刃劍，雖然創新的潛力不可否認，但資料外洩的風險是一個嚴重的問題。

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