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不滿遭美國加徵關稅 中國跳腳急向WTO告狀

2025/02/04 14:27

中國商務部週二（4日）表示，已向世界貿易組織（WTO）申訴美國的加徵關稅措施。（美聯社）中國商務部週二（4日）表示，已向世界貿易組織（WTO）申訴美國的加徵關稅措施。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國輸美商品加徵10%關稅，已在4日生效，中國也祭出一系列反制措施，中國商務部表示，已向世界貿易組織（WTO）申訴美國的加徵關稅措施，更表示中方將透過WTO的爭端解決機制，捍衛自身合法權益。

中國商務部新聞發言人週二（4日）指出，美方在2月1日宣布對中國有關產品加徵10%關稅，「中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。」

中國商務部新聞發言人指控，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

中國商務部新聞發言人還表示，中方是多邊貿易體制的堅定支持者和重要貢獻者，願與其他世貿成員一道，共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。

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