美國效率部聘6名青年軍工程師 22歲印裔受矚目

美國政府效率部（DOGE），近期聘用6名19歲至24歲的年輕工程師，其中以22歲的印度裔工程師阿卡什·鮑巴（Akash Bobba）最受矚目。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由美國總統川普授權馬斯克領軍的美國政府效率部（DOGE），近期聘用6名19歲至24歲的年輕工程師，其中以22歲的印度裔工程師阿卡什·鮑巴（Akash Bobba）最受矚目。

鮑巴是加州大學柏克萊分校管理、創業與科技 （MET） 課程的畢業生。他曾在Meta、Palantir和Bridgewater Associates等科技巨頭公司實習。

請繼續往下閱讀...

在政府內部記錄中，鮑巴被列為美國人事管理辦公室 （OPM） 的專家，他直接向新任命的幕僚長阿曼達·斯凱爾斯 （Amanda Scales） 匯報工作，斯凱爾斯曾為馬斯克的人工智慧公司xAI招募人才，這進一步加劇人們對鮑巴快速崛起的猜測。

這些新招募的人員被授予訪問敏感政府系統的權限，由於他們缺乏經驗，引發外界對國家安全隱患的擔憂。

鮑巴並不是DOGE招募的唯一年輕人，該團隊還包括應屆畢業生和前SpaceX實習生。據報導，他們中的大多數人與馬斯克和PayPal聯合創始人彼得·泰爾（Peter Thiel）有聯繫。

其餘成員為科里斯汀（Edward Coristine）、法里托（Luke Farritor）、克里安（Gautier Cole Killian）、克立格（Gavin Kliger） 和邵晨（Ethan Shaotran）。

克立格就讀加州大學柏克萊分校，後來就職於人工智慧公司Databricks。科里斯汀最近就讀於東北大學，而法里托則是前SpaceX實習生。與其他人不同，邵晨目前還是哈佛大學電腦科學的大四學生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法