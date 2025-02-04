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中國不買沒差！日本農林水產出口去年成長3.7％創新高

2025/02/04 14:07

在中國全面禁止日本水產品進口的情況下，日本農林水產2024年出口額還成長3.7％。（路透）在中國全面禁止日本水產品進口的情況下，日本農林水產2024年出口額還成長3.7％。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本從2023年8月起排放福島核處理水入海，中國強烈抗議並全面禁止日本水產品進口，不過在多次檢驗無事後，擬於今年重新開放，至於日本農林水產並未受太大打擊，2024年出口額還成長了3.7％。

據《路透》報導，日本農林水產省今天（4日）公告，相關產品去年出口總額為1.507兆日圓（約新台幣3200億元），比2023年的1.454兆日圓（約新台幣3091億元）還要多。

農水省表示，這已是連續12年增長並創下歷史新高，雖然對中國和香港出口量下降，但美國與亞洲其他地區的強勁需求已抵銷了這些損失。

據了解，日本農林水產對中出口額去年下滑29.1％至1681億日圓（約新台幣357億元），但對美出口增長17.8％達2429億日圓（約新台幣516億元）。

另外，日本農林水產去年對越南、泰國的出口成長逾23％；對台灣、南韓和歐洲的出口額增長11％至20％不等，之後將盡力讓中國恢復進口日本水產品。

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