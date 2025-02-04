DeepSeek爆紅致故障頻傳 中媒：該找金主了

DeepSeek爆紅，在使用者人數暴增後，導致故障頻傳，至今還未修復。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期爆紅的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek），在上週末出現與聯網搜索服務故障問題，截至昨（3日）仍因技術原因暫停使用。中媒指出，該模型對於近日暴增的使用者不能招架，是時候該找金主了。

中媒《字母榜》報導，一位化名為陳明的美元基金投資人表示，DeepSeek爆紅致故障頻傳，顯示該是時候擴充算力基礎設施來滿足更多用戶的訪問需求。

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陳明稱，DeepSeek是罕見尚未進行首輪融資，卻還以更低成本追平OpenAI的大模型企業，現在市場上包括美元基金、中國國內投資者，都在瘋狂尋找DeepSeek的投資聯繫方式。

業內人指出，訓練AI模型花費大，在DeepSeek爆火的同時，被追趕的OpenAI也持續在燒錢的路上繼續狂奔。《金融時報》上周曾報導指出，日本軟銀正洽談向OpenAI投資高達250億美元（約新台幣8250.8億元），成為OpenAI最大金主。

《字母榜》指出，趁著產品爆火這股東風仍在，DeepSeek想填補資金缺口得趁早，放眼中國可注資的BAT金主爸爸，約莫百度、阿里巴巴、騰訊等科技巨擘莫屬，DeepSeek創辦人梁文鋒只需要挑其中1家做助力，雙方即可各取所需。

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