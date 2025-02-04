晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

DeepSeek爆紅致故障頻傳 中媒：該找金主了

2025/02/04 14:06

DeepSeek爆紅，在使用者人數暴增後，導致故障頻傳，至今還未修復。（路透）DeepSeek爆紅，在使用者人數暴增後，導致故障頻傳，至今還未修復。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期爆紅的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek），在上週末出現與聯網搜索服務故障問題，截至昨（3日）仍因技術原因暫停使用。中媒指出，該模型對於近日暴增的使用者不能招架，是時候該找金主了。

中媒《字母榜》報導，一位化名為陳明的美元基金投資人表示，DeepSeek爆紅致故障頻傳，顯示該是時候擴充算力基礎設施來滿足更多用戶的訪問需求。

陳明稱，DeepSeek是罕見尚未進行首輪融資，卻還以更低成本追平OpenAI的大模型企業，現在市場上包括美元基金、中國國內投資者，都在瘋狂尋找DeepSeek的投資聯繫方式。

業內人指出，訓練AI模型花費大，在DeepSeek爆火的同時，被追趕的OpenAI也持續在燒錢的路上繼續狂奔。《金融時報》上周曾報導指出，日本軟銀正洽談向OpenAI投資高達250億美元（約新台幣8250.8億元），成為OpenAI最大金主。

《字母榜》指出，趁著產品爆火這股東風仍在，DeepSeek想填補資金缺口得趁早，放眼中國可注資的BAT金主爸爸，約莫百度、阿里巴巴、騰訊等科技巨擘莫屬，DeepSeek創辦人梁文鋒只需要挑其中1家做助力，雙方即可各取所需。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財