焦點股》偉訓：電競電源發力 股價大漲

偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠偉訓（3032）受惠於輝達RTX50系列顯卡帶動PC產品規格升級，下游大瓦特電源產品需求相對提升，促進產品平均售價上揚，有利於後續營收、獲利表現，偉訓今日盤中大漲，截至中午12時59分暫報84.1元，漲幅7.27%，成交量4395張。

業者觀察，目前輝達RTX5090、RTX5080已經出現供不應求的狀況，連同相關電源、機殼等電競、創作者領域的需求也都大幅增加，偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現，且在手訂單能見度已經看到第2季初，下半年可望進一步搭上AI PC商機。

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此外，偉訓持續推動雲端服務供應商市場（CSP）業務，供應高階AI系統所需的水冷機櫃。在21吋與19吋AI水冷機櫃產品方面，已完成結合冷卻液分配單元（CDU）、冷卻水歧管（Manifold），打造更加全面的散熱解決方案，目前已獲得美商大廠測試通過，機櫃產品將成為2025年重要的成長動能，營運可期。

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