晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》偉訓：電競電源發力 股價大漲

2025/02/04 13:18

偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現。（偉訓提供）偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠偉訓（3032）受惠於輝達RTX50系列顯卡帶動PC產品規格升級，下游大瓦特電源產品需求相對提升，促進產品平均售價上揚，有利於後續營收、獲利表現，偉訓今日盤中大漲，截至中午12時59分暫報84.1元，漲幅7.27%，成交量4395張。

業者觀察，目前輝達RTX5090、RTX5080已經出現供不應求的狀況，連同相關電源、機殼等電競、創作者領域的需求也都大幅增加，偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現，且在手訂單能見度已經看到第2季初，下半年可望進一步搭上AI PC商機。

此外，偉訓持續推動雲端服務供應商市場（CSP）業務，供應高階AI系統所需的水冷機櫃。在21吋與19吋AI水冷機櫃產品方面，已完成結合冷卻液分配單元（CDU）、冷卻水歧管（Manifold），打造更加全面的散熱解決方案，目前已獲得美商大廠測試通過，機櫃產品將成為2025年重要的成長動能，營運可期。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財