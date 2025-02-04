焦點股》麗臺：RTX50顯卡熱賣 觸及漲停

麗臺目前除了掌握RTX50系列顯卡商機，同時聚焦中小企業、新創公司等小型AI運算市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡族群受惠於輝達（NVIDIA）RTX50系列產品受到市場搶購，今日股價全面上攻，其中，麗臺（2465）盤中一度觸及漲停價72.7元，截至中午12時52分暫報71.7元，漲幅8.47%，成交量889張。

輝達年初推出RTX5080、RTX5090系列顯卡，除了推升創作者、電競需求，連帶引發商用AI 邊緣運算市場的搶購熱潮，在各類伺服器與工作站陸續走相客製化的趨勢之下，RTX系列顯卡的配置規格更加彈性，可視終端用途發揮其高效能運算的能力，進而受到下游青睞。

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麗臺目前除了掌握RTX50系列顯卡商機，同時聚焦中小企業、新創公司等小型AI運算市場，向終端供應搭載輝達RTX 6000、RTX A4500、RTX A2000等高性能圖形處理器的工作站與平台，以協助客戶擴充AI應用程式的實力，為專業工作流程帶來更高水準的效率。

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