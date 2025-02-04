川普關稅髮夾彎！台股反彈、台幣升轉貶恐再回測33元整數關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普暫緩對加、墨兩國的關稅徵收，並準備與中國進行貿易談判，川普關稅髮夾彎使美股跌勢收斂、美元回跌，並激勵台股反彈，新台幣兌美元匯率開盤也走升，惟市場不確定性仍高，接近中午由升轉貶，暫時收在32.978元、小貶1分，台北外匯經紀公司成交量7.23億美元。

蛇年開市不利，台北股匯除反應年假期間國際股匯市走勢進行補跌之外，川普2月1日宣布對中、加、墨三國課徵關稅，揚言也要對台灣晶片課進口關稅，使亞洲股匯市全盤皆墨，台股盤中一度重挫逾千點、台幣也貶值近5角。

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只是川普隨即與加拿大、墨西哥兩國達成初步協商，暫緩關稅徵收一個月，也準備與中國展開談判，川普「以戰逼和」戰術成功，金融市場偏正面解讀。

台股今早反彈開高，指數一度大漲逾200點，新台幣匯價雖然以32.95元、升值1.8分開出，但川普砲口何時對準台灣仍有不確定性，且主要亞幣包括日圓、韓元走勢疲軟，台幣早盤先升後貶，最低觸及32.99元，恐將再度回測33元整數關卡。

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