回擊川普關稅！中國即日起對鎢、碲等25種稀有金屬實施出口管制

中國即日起對鎢、碲等25種稀有金屬實施出口管制（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普下令4日起中國加徵的10%進口關稅，中國也展開反擊，商務部與海關總署4日聯合發佈公告，即日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。

美國總統川普（Donald Trump）因為中國沒有阻擋非法毒品流入美國而祭出懲罰，美國對中國加徵的10%進口關稅在今天（4日）生效，外界認為，此舉可能會引發兩國貿易戰。

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而商務部也隨即反擊，宣佈即日起起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。

商務部表示，對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法，中國作為全球主要的鎢等相關物項生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定相關物項實施出口管制。

此次增列相關物項，體現了統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護國家安全與利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。

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