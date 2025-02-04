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00967B、00968B首次預估配息公告 2月21日除息、3月14日發放

2025/02/04 11:11

00967B、00968B首次預估配息公告來了，2月21日除息、3月14日發放。（擷取自官網）00967B、00968B首次預估配息公告來了，2月21日除息、3月14日發放。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B）今日首次預估配息公告出爐，00967B預估每受益權單位配發金額為0.037元、00968B預估配發金額為0.051元，將在2月19日第二階段公告確定配息金額，2月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在2月20日前買進並持有，配息發放日則在3月14日。

據彭博資訊截至2月3日，美國10年期公債殖利率約4.6%，長天期投資等級債殖利率更來到5%-6%水準，相對台股大盤殖利率具有配置吸引力，加上目前基準利率再走升風險已大幅降低，債券重拾避險收益功能；元大投信表示，債息是發行機構約定支付之利息，在不違約前提下，會影響殖利率的變數在於持有成本，因此在債券價格相對較低時買進，對於領息規劃顯著有利，同時，00679B為季配息，而00967B為國內首檔月配息美債ETF，可與高股息ETF搭配配置，讓配息來源更加多元。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估，參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

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