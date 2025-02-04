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擴大聯盟！南韓Kakao宣布與OpenAI展開戰略合作

2025/02/04 11:21

南韓網路巨擘Kakao執行長鄭臣雅4日在首爾廣場酒店召開記者會，宣布與OpenAI展開戰略合作。（彭博）南韓網路巨擘Kakao執行長鄭臣雅4日在首爾廣場酒店召開記者會，宣布與OpenAI展開戰略合作。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓網際網路巨擘Kakao本月4日宣布，將與美國人工智慧（AI）公司OpenAI展開戰略合作。

《韓聯社》報導，Kakao執行長鄭臣雅4日在首爾廣場酒店召開記者會；OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）按計畫出席。

鄭臣雅表示，Kakao將與最好的夥伴展開合作，以獲得最好的AI技術，「促使在AI時代能想像的服務轉變為現實」。

鄭臣雅強調，Kakao將把ChatGPT提供的技術應用於Kanana（Kakao創建的AI服務）等多個項目，「我想強調，兩家公司不僅透過本次合作開發、使用新技術，還將為5000萬Kakao用戶共同研發產品和服務」。

時值阿特曼第3次訪問南韓。阿特曼4日稍早才與SK集團會長崔泰源舉行會晤；同天下午還將會晤三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔。

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