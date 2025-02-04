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「川普幣」海撈33億手續費！市值暴跌逾6成 20萬韭菜被割

2025/02/04 11:39

川普公司在「川普幣」推出兩週後大賺約1億美元（約新台幣33億）交易手續費，不過「川普幣」已經從最高點下跌三分之二，數萬名散戶虧損。（法新社）川普公司在「川普幣」推出兩週後大賺約1億美元（約新台幣33億）交易手續費，不過「川普幣」已經從最高點下跌三分之二，數萬名散戶虧損。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在就職前夕推出自己的迷因幣「川普幣」（$TRUMP），推出後引發搶購熱潮，川普公司在推出兩週後大賺約1億美元（約新台幣33億）交易手續費，不過「川普幣」已經從最高點下跌三分之二，數萬名散戶虧損。

據《路透》報導，「川普幣」在當地時間1月17日，也就是川普正式就職前夕推出，19日達到73.43美元高點，總市值達到了145億美元（約新台幣4785億元）的高峰，不過之後價格與市值很快走軟，現已經從最高點下跌三分之二。

不過根據三家區塊鏈分析公司估計，「川普幣」在推出後兩週，獲取8600萬到1億美元的交易手續費，由川普旗下公司CIC Digital獲得來自該迷因幣幣交易活動的交易收入，《路透》指出，無法確定迄今為止這些費用中有多少歸川普個人所有。

區塊鏈分析至少有50位最大的川普幣投資者從該幣上獲得了超過1000萬美元（約新台幣3.3億元）的利潤，然而與此同時，約有20萬個加密錢包在交易所因「川普幣」而虧損。

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