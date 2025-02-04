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焦點股》神盾：AI晶片將量產 拱上漲停

2025/02/04 10:51

神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠神盾（6462）傳出採用3奈米的AI（人工智慧）晶片即將量產，神盾與安國（8054）股價今日盤中同步攻上漲停，神盾董事長羅森洲表示，神盾集團全力發展AI與高速運算（HPC）市場，同時包括車用、機器人、無人機等，目前已有多項AI專案開發中，預計今年上半年就可看到成果，營運可望明顯優於去年。

神盾今日股價跳空向上，盤中帶量攻上漲停，漲停價161元，挑戰月線反壓。

神盾併入乾瞻科技跨足先進製程，轉型矽智財（IP），羅森洲先前強調，神盾集團目標就是成為全世界前幾家提供最新一代Arm（安謀）based AI伺服器CPU晶片廠商，全力卡位AI龐大市場，隨著5奈米D2D IP切入客戶端，預估陸續有權利金挹注；同時，與Arm緊密合作，透過Arm Neoverse運算子系統（CSS）搶攻AI伺服器CPU市場，預計2027年量產，除了先進製程IP及先進封裝設計服務外，AI伺服器CPU晶片及I/O晶片也將成為神盾集團未來發展的主力成長動能。

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