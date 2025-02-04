川普對台灣半導體課稅？專家驚曝大麻煩來了 美晶片恐漲「這麼多」

日前美國總統川普（Donald Trump）再次抨擊台灣壟斷晶片生意，打算對半導體課徵全面關稅。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前美國總統川普（Donald Trump）再次抨擊台灣壟斷晶片生意，打算對半導體課徵全面關稅，甚至可能高達100%，引發市場高度關注。對此專家也指出，若川普真的對台灣晶片徵稅，可能導致美國晶片價格上漲高達59%，且美國恐陷入極大風險。

外媒《Verdict》報導，旨在推動台灣半導體公司進入美國的關稅，反而可能引發跨境貿易戰，推高美國科技公司的半導體成本。

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根據美國國際貿易委員會關於美國對台灣半導體產也風險的研究指出，美國有44.2%的邏輯晶片進口和24.4%的記憶體晶片進口，均來自台灣，研究指出，台灣任何形式的半導體製造業中斷（可能包括關稅問題），都可能導致美國晶片價格上漲高達59%。

美國本土企業蘋果（Apple），對台積電的依賴程度很高，輝達（NVIDIA）則是台積電第2大客戶，GlobalData Strategic Intelligence 首席分析師阿爾扎希爾（Isabel Al-Dhahir）指出，如果川普真的對台灣晶片徵收100%關稅（本質上是對生產全球95%先進晶片的台積電徵收關稅），那肯定會產生不利影響，包括對美國消費者。

不過阿爾扎希爾也說，蘋果執行長庫克（Tim Cook）和川普關係密切，針對這類問題可能會有一些談判。也因此，隨著矽谷大型科技公司的領導人逐漸表態對川普上任的支持，美國大型企業或許不會成為對台加徵關稅的受害者。

蘋果、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）和輝達等公司，佔全球無晶圓廠半導體製造需求的65%左右，若美國對台灣晶片徵收的關稅，則增加將大幅增加成本，並可能促使依賴台灣半導體的美國公司遷出美國。

而川普對台灣關稅計畫，可能導致失敗的另一種方式是，台灣企業可能透過將業務轉移到馬來西亞和越南等地規避，這兩個地區都正在成為替代的半導體生產中心。

研究機構Signum Intel的創辦人暨執行長Mike Orme則指出，雖然台積電正在美國建設其晶片製造產能，但美國國內仍沒有現成的替代方案來取代台積電。

自2020年以來，台積電宣佈在美國亞利桑那州半導體廠，這是美國史上最大的外國直接投資項目。據台積電稱，位於亞利桑那州的第1家晶圓廠將於2025 年上半年開始採用4奈米製程進行生產。

即使台積電在將業務擴展到美國時遇到了美國勞動力問題，但該公司仍在繼續擴大其在亞利桑那州的晶圓廠產能。阿爾扎希爾說：「這雖然可以鼓勵美國直接增加晶片產量，以此來避免關稅，但這對台灣來說是1個成功，而非美國的成功。」

美國本土企業英特爾財報於1月30日發布，雖超越分析師預期範圍的低點，但預估本季營收不達平均預期。

Mike Orme表示：「大部分先進代工晶片仍不得不來自台灣，因為台積電的亞利桑那州工廠仍未全速運轉，而且無論如何也不會生產4奈米以下的任何晶片。」他也指出，即使亞利桑那州的工廠已滿載運轉，以這樣的速度，它只能滿足美國總需求的一小部分。

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