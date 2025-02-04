美超微宣布2/11更新營運報告 盤後股價大漲逾9％

伺服器大廠美超微（Super micro）宣布，將於美東時間11日美股收盤後更新營運報告。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伺服器大廠美超微（Super micro）宣布，將於美東時間11日（台灣時間12日）美股收盤後更新營運報告，消息一出，激勵美超微盤後股價大漲逾9%。

綜合媒體報導，人工智慧（AI）熱潮在近年席捲全球，全球最大的伺服器主機解決方案供應商美超微受益於此，於競爭激烈的矽谷中創出一片天，在2023年4月至2024年3月的12個月期間，股價暴漲約1000%，被譽為關注及討論度最高的「AI妖股」。

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但從2024年下半年起風雲變色，美超微不只被空頭機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）狙擊，疑似涉及會計操縱，還傳出遭美國司法部調查，美國安永會計師事務所（Ernst & Young）之後更辭去簽證會計師一職，種種負面消息接二連三出現，美超微面臨可能的下市危機。

2024年11月，美超微宣布聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了1份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，公司股價出現大幅起色。

報導指出，為確保公司股票能繼續在那斯達克交易所掛牌交易，美超微必須在2月25日之前提交已經延遲繳交的財報文件，包括2024年6月30日止的會計年度財報、截至2024年9月30日的單季財報等。

美超微週一（4日）宣布，將於美東時間11日下午5點（台灣時間12日早上6點），透過電話會議和網路廣播提供公司營運報告更新。

美超微4日股價收在25.85美元，跌幅5.86%。受上述消息激勵，美超微4日盤後股價大漲逾9%。

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