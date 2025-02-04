年後股市震盪資金何處去? 專家：老牌公司債基金績效第一獲青睞

農曆年假期間金融市場一樣熱鬧滾滾，川普政府多項新政緊鑼密鼓上路、中國AI新創公司DeepSeek橫空殺出，為全球帶來諸多不確定性。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕農曆年假期間金融市場一樣熱鬧滾滾，川普政府多項新政緊鑼密鼓上路、中國AI新創公司DeepSeek橫空殺出，為全球帶來諸多不確定性；而聯準會在2025年首場利率決策會議中再次按兵不動且預測今年僅降息兩次，為後續可能因關稅戰所引發的通膨預留空間。法人分析，經濟前景無虞但鑒於市場波動加劇，和景氣連動性相對較高的非投資等級債，可望成為重視防禦與分享經濟溫和增長的最大共識。

彭博資訊的統計也顯示，過去一週DeepSeek與川普祭出新一輪關稅引發美股劇震，刺激資金湧入債券市場避險，各大債市普遍走揚，其中非投資等級債ETF獲近12.6億美元淨流入，債券專家指出，今年強勁的需求與有限的供給，讓非投資等級債仍處在技術面有利環境，基本面也有所支撐，當前強勁的企業資產負債表和持續成長的經濟表現，預期違約率可望維持在低於長期平均的水位。

請繼續往下閱讀...

理財達人分析，非投資等級債基本面佳，相關類型基金多數更具有高配息的誘因，無論市場行情如何變化，投資熱度始終居高不下，不少熱門且指名度高的基金也持續盤據銷售排行榜，績效和收益表現也果然沒有讓投資人失望。

根據境外基金觀測站統計，2024年整年度的美元非投資等級債基金淨申購前五名中，過去一年的漲幅都在一成以上，有三檔基金超過13%，其中又以富蘭克林坦伯頓公司債基金上漲近14%居冠，不僅如此，在近兩年、三年的績效也是一路領先，即便是近期面對諸多不確定因素干擾，近一季來4.33%的報酬率也是名列第一。

富蘭克林坦伯頓公司債基金在去年七月才重新回歸開放國內投資人申購，短短不到半年的時間就大獲青睞，銀行財富管理中心主管觀察，一方面是該基金為國內早期深耕美國高息債券的領導品牌，二來是成立將近三十年來的績效和配息表現克服多空考驗，長期債券投資人認同度高，再者為滿足國內投資人的理財需求，也新推出穩定月配息級別，最新年化配息率約9.5%，以及日圓避險股份，方便客戶進行多元資產配置。

理財專家提醒，儘管市場多頭格局不變，但居安思危的投資態度還是要有，預料美國非投資等級債券基金仍會優先受惠於川普2.0行情，建議交由債券團隊精選箇中優質標的，輕鬆把握金蛇年投資契機。

2024年淨申購前五名美國非投等債基金績效（%）

基金 / 績效 三個月 一年 兩年 三年 富蘭克林坦伯頓公司債基金 美元A（Mdis）股 4.3% 14.0% 28.4% 31.5% PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別（美元累積型） 4.2% 13.1% 26.0% 24.9% 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 4.1% 12.2% 21.9% 17.3% 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A （美元） 4.1% 12.9% 27.8% 27.9% 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP美元 3.9% 13.5% 26.6% 29.6%

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「美元非投資等級 （高收益） 債券」，取境外基金觀測站2024年度淨申購金額前五名。台幣報酬率截至2025/2/2。製表：記者吳滋雅

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法