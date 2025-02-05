LTN經濟通》川普回鍋 全力搶救這產業

川普上月20日正式重返白宮。（路透資料照）

川普終結「綠色新政」 拯救汽車業

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上月20日正式重返白宮，他承諾立即採取一系列行動，徹底改變國家進程，開啟新的「美國黃金時代」，清除國家的敵人和他自己的敵人。為此，他上任首日就大刀闊斧狂簽了46項行政命令，並撤銷前任總統拜登簽署的近80項行政命令。

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值得注意的是，川普在就職演說上宣布撤銷電動車補助及大規模開採石油，「美國將再次成為製造業國家」。這也代表著，川普完全推翻了拜登之前的政策。拜登在2021年訂立的行政命令，即計畫到2030年，讓美國一半的新車銷量來自電動車。

而川普在華府第一資本體育館（Capital One Arena）觀禮民眾面前簽署行政命令，其中一項就是退出2015年聯合國195個會員國參與的氣候協議《巴黎協定》。

《路透》報導，這顯示出川普對全球暖化的懷疑，並且符合他讓石油、天然氣業者提高產量、免受監管的態度。

川普表示，他將終結「綠色新政」（Green New Deal），「拯救我們的汽車產業，兌現我向偉大的美國汽車工人提出的神聖承諾」。他還同時宣布「全國能源緊急狀態」，宣告將大規模開採石油和天然氣，用來解決「史無前例的通貨膨脹問題」。

川普上任首日就大刀闊斧狂簽了46項行政命令。（美聯社資料照）

川普降低對電動車補助

除此之外，川普還打算削減對充電站與電動車的補貼，並限制從中國進口汽車和電池材料，試圖進一步壓制美國電動車市場的成長。他在上任後也迅速簽屬行政命令，要求政府暫停《降低通膨法案》（IRA）和《基礎建設投資與就業法案》（IIJA）中的部分資金發放。

另外川普凍結了高達50億美元的基礎設施基金，而這筆金額原先用在建置美國的電動車充電站計畫，因此在消息傳出後，特斯拉等車廠的股價應聲下跌。

電動車廠會受到影響嗎？這對電動車產業可能形成重大衝擊，特別是正在轉型，或者正在轉型的車廠，尤其是日韓車商，美國市場支持的減弱，將讓這些企業面臨更大的策略不確定性。

川普在就職演說上宣布撤銷電動車補助及大規模開採石油。示意圖。（路透資料照）

取消電動車補助 可鞏固特斯拉市場地位？

但如果是電動車巨頭特斯拉呢？馬斯克曾公開表示支持川普，強調取消電動車補助可能進一步鞏固特斯拉在市場中的競爭優勢。目前特斯拉已在美國市場取得極大優勢的市占率，市場需求穩定。相較之下，許多新興電動車品牌仰賴補助來壓低車輛售價，以吸引對價格較為敏感的消費者，因此隨著補助取消，這些品牌勢必面臨更大的競爭壓力。

因此就目前來說，《降低通膨法案》的稅收抵免政策，雖仍然是支持電動車的重要工具，但這項政策實際上對正在轉型，或者是剛轉型玩的車廠至關重要，因該法案讓消費者購買電動車時可享受大幅減稅，加大購買電動車意願。

過去美國消費者購買電動車，各州政府都會提供7500美元的抵稅額補助，如今在川普2.0時代來臨，川普正式宣布取消電動車補助，終止拜登政府的「綠色新政」。

不過根據法律，這些稅收抵免條款只有國會能立法取消，川普的行政命令無法直接改變。因此有分析指出，川普的行政命令能否在法律上站得住腳仍值得關注。

取消電動車補助，特斯拉市場地位恐受影響？（示意圖，美聯社資料照）

中國電動車全球市佔65%

而在砍電動車補助時，川普並沒有接著砍第二刀，也就是針對電池和電動車的進口原料，特別是從中國進口的部分，課徵高額關稅。

但要注意的是，川普雖然沒有直接砍出第二刀，但他揚言，可能從2月1日起，開始對加拿大與墨西哥的進口商品加徵25%關稅，對中國徵收10%的關稅。

這意味著什麼？墨西哥，這個亞洲車商的「製造中心」，恐將成為政策直接影響的地區。根據美銀統計，福特（Ford）和通用汽車（GM）在加拿大和墨西哥的生產業務特別面臨風險，這兩家公司分別在這些地區生產其總車輛的15%至20%和30至35%。

雖然川普說要拯救汽車產業，但像福特、通用這種美國本土車廠，卻在加拿大、墨西哥產大量車款，如果真的徵收25%的關稅，可能對這些公司的收益產生嚴重負面影響。

分析師警告：「在沒有具體政策的情況下，關稅風險對汽車產業的影響依然巨大。」

至於對電動車的影響仍有待觀察，因為全球其他地區的電動車銷量正以每年27%的速度增長，而中國目前占全球電動車銷量的65%，是最大的市場；相比之下，北美僅占20%。因此分析預計在不到兩年內，美國、中國以外其他地區市場規模將持續擴大，所以即使美國市場銷量下降，但其他地區的成長，恰好可以彌補這一缺口。

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