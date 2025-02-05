晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》川普回鍋 全力搶救這產業

2025/02/05 07:10

川普上月20日正式重返白宮。（路透資料照）川普上月20日正式重返白宮。（路透資料照）

川普終結「綠色新政」 拯救汽車業

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上月20日正式重返白宮，他承諾立即採取一系列行動，徹底改變國家進程，開啟新的「美國黃金時代」，清除國家的敵人和他自己的敵人。為此，他上任首日就大刀闊斧狂簽了46項行政命令，並撤銷前任總統拜登簽署的近80項行政命令。

值得注意的是，川普在就職演說上宣布撤銷電動車補助及大規模開採石油，「美國將再次成為製造業國家」。這也代表著，川普完全推翻了拜登之前的政策。拜登在2021年訂立的行政命令，即計畫到2030年，讓美國一半的新車銷量來自電動車。

而川普在華府第一資本體育館（Capital One Arena）觀禮民眾面前簽署行政命令，其中一項就是退出2015年聯合國195個會員國參與的氣候協議《巴黎協定》。

《路透》報導，這顯示出川普對全球暖化的懷疑，並且符合他讓石油、天然氣業者提高產量、免受監管的態度。

川普表示，他將終結「綠色新政」（Green New Deal），「拯救我們的汽車產業，兌現我向偉大的美國汽車工人提出的神聖承諾」。他還同時宣布「全國能源緊急狀態」，宣告將大規模開採石油和天然氣，用來解決「史無前例的通貨膨脹問題」。

川普上任首日就大刀闊斧狂簽了46項行政命令。（美聯社資料照）川普上任首日就大刀闊斧狂簽了46項行政命令。（美聯社資料照）

川普降低對電動車補助

除此之外，川普還打算削減對充電站與電動車的補貼，並限制從中國進口汽車和電池材料，試圖進一步壓制美國電動車市場的成長。他在上任後也迅速簽屬行政命令，要求政府暫停《降低通膨法案》（IRA）和《基礎建設投資與就業法案》（IIJA）中的部分資金發放。

另外川普凍結了高達50億美元的基礎設施基金，而這筆金額原先用在建置美國的電動車充電站計畫，因此在消息傳出後，特斯拉等車廠的股價應聲下跌。

電動車廠會受到影響嗎？這對電動車產業可能形成重大衝擊，特別是正在轉型，或者正在轉型的車廠，尤其是日韓車商，美國市場支持的減弱，將讓這些企業面臨更大的策略不確定性。

川普在就職演說上宣布撤銷電動車補助及大規模開採石油。示意圖。（路透資料照）川普在就職演說上宣布撤銷電動車補助及大規模開採石油。示意圖。（路透資料照）

取消電動車補助 可鞏固特斯拉市場地位？

但如果是電動車巨頭特斯拉呢？馬斯克曾公開表示支持川普，強調取消電動車補助可能進一步鞏固特斯拉在市場中的競爭優勢。目前特斯拉已在美國市場取得極大優勢的市占率，市場需求穩定。相較之下，許多新興電動車品牌仰賴補助來壓低車輛售價，以吸引對價格較為敏感的消費者，因此隨著補助取消，這些品牌勢必面臨更大的競爭壓力。

因此就目前來說，《降低通膨法案》的稅收抵免政策，雖仍然是支持電動車的重要工具，但這項政策實際上對正在轉型，或者是剛轉型玩的車廠至關重要，因該法案讓消費者購買電動車時可享受大幅減稅，加大購買電動車意願。

過去美國消費者購買電動車，各州政府都會提供7500美元的抵稅額補助，如今在川普2.0時代來臨，川普正式宣布取消電動車補助，終止拜登政府的「綠色新政」。

不過根據法律，這些稅收抵免條款只有國會能立法取消，川普的行政命令無法直接改變。因此有分析指出，川普的行政命令能否在法律上站得住腳仍值得關注。

取消電動車補助，特斯拉市場地位恐受影響？（示意圖，美聯社資料照）取消電動車補助，特斯拉市場地位恐受影響？（示意圖，美聯社資料照）

中國電動車全球市佔65%

而在砍電動車補助時，川普並沒有接著砍第二刀，也就是針對電池和電動車的進口原料，特別是從中國進口的部分，課徵高額關稅。

但要注意的是，川普雖然沒有直接砍出第二刀，但他揚言，可能從2月1日起，開始對加拿大與墨西哥的進口商品加徵25%關稅，對中國徵收10%的關稅。

這意味著什麼？墨西哥，這個亞洲車商的「製造中心」，恐將成為政策直接影響的地區。根據美銀統計，福特（Ford）和通用汽車（GM）在加拿大和墨西哥的生產業務特別面臨風險，這兩家公司分別在這些地區生產其總車輛的15%至20%和30至35%。

雖然川普說要拯救汽車產業，但像福特、通用這種美國本土車廠，卻在加拿大、墨西哥產大量車款，如果真的徵收25%的關稅，可能對這些公司的收益產生嚴重負面影響。

分析師警告：「在沒有具體政策的情況下，關稅風險對汽車產業的影響依然巨大。」

至於對電動車的影響仍有待觀察，因為全球其他地區的電動車銷量正以每年27%的速度增長，而中國目前占全球電動車銷量的65%，是最大的市場；相比之下，北美僅占20%。因此分析預計在不到兩年內，美國、中國以外其他地區市場規模將持續擴大，所以即使美國市場銷量下降，但其他地區的成長，恰好可以彌補這一缺口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財