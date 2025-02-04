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10％關稅只是「開胃菜」？川普稱24小時內將與北京對談

2025/02/04 09:16

美國總統川普3日表示，未來24小時內，可能與北京就關稅議題在最後一刻展開對話。（法新社資料照）美國總統川普3日表示，未來24小時內，可能與北京就關稅議題在最後一刻展開對話。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，當地時間4日起將對中國輸美商品加徵10%關稅。他3日又表示，未來24小時內，華府與北京可能就關稅議題在最後一刻展開對話。

綜合媒體報導，關稅措施生效前夕，川普在白宮向記者表示，可能在未來24小時內與中國領導人就關稅進行交談，同時強調加徵10%關稅將只是「開胃菜」（An opening salvo）。

川普還指出，「如果我們無法跟中國達成協議，關稅將會非常非常可觀」。

川普本月1日宣布，從4日起要對加拿大和墨西哥輸美商品課徵25%關稅，並對中國輸美商品加徵10%關稅，原因是非法移民與毒品湧入美國構成「重大威脅」。

然而，川普3日突然表示，與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）進行「友好交談」後，即刻暫停對墨西哥徵稅；數小時後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也宣布，川普將原計畫從4日起對加拿大產品徵收25%關稅的生效日期，推遲至少30天。

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