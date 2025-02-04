找工作履歷沒亮點？專家：「這項專業」會帶來巨大優勢

人工智慧（AI）無疑是當今最夯話題。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）無疑是當今最夯話題，越來越多大學與學院開設 AI 相關課程，甚至提供完整的學位，幫助學生適應日益重視 AI 技術的職場環境。專家表示，無論未來想投身哪個產業，都應該善用這些學習機會，因為AI技能的應用範圍遠超過科技領域，建議不同學科的學生都應該積極學習AI相關技能。

《CNBC》報導，求職平台Handshake的人才管理長沃克曼（Valerie Workman）坦言：「如果你在科技領域工作，或想進入這個產業，擁有 AI 相關學位將是很大的優勢。」沃克曼認為，任何帶有AI字樣的學位或課程，幾乎都能讓求職者在求職時佔據優勢，特別是在面試與競爭熱門實習機會時。

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如今，雇主越來越重視求職者是否具備生成式AI工具的操作能力，或能夠自行動手開發大型語言模型的能力，根據Indeed招聘實驗室（Indeed Hiring Lab） 的研究，從 2023 年 9 月到 2024 年 9 月，提及生成式 AI 的職缺數量已經成長了3倍以上。

AI 技能的應用範圍遠超過科技領域。根據 Indeed 的數據，雖然 AI 相關職缺主要集中在數據分析、軟體開發及其他 STEM（科學、科技、工程與數學）領域，但媒體、傳播與資訊產業同樣需要具備 AI 技能的人才。

專家因此建議，就算是不同學科的學生，都應該積極利用機會學習AI相關技能，就算AI並非主修科目，但選修1~2門課程也能為履歷增添亮點。

卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）電腦科學學院副主任兼職涯顧問柯林斯（Kevin Collins）認為，不該只有軟體工程師才接受AI教育，人文、社會科學、純科學等領域的學生，都應該有參與這場變革的機會。

但若學校沒有提供AI課程也沒關係，這不代表你在求職時會處於劣勢，只要你願意主動去學習，Google、IBM 以及賓夕法尼亞大學等機構，都提供免費的 AI 線上課程，有些課程甚至只需要幾週就能完成。

沃克曼表示，別覺得自己錯過了學習 AI 的機會，也別擔心自己已經畢業了，還需要花費好幾個月才能在履歷上寫下 AI 技能，也並不需要得學習所有 AI 知識，才能在職場上脫穎而出，因為雇主主要想確認的是：「你是否理解 AI 的重要性，並願意培養相關技能。」

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