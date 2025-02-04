德媒點名全球4個移民理想國 亞洲只有台灣

德媒點名台灣為亞洲移民理想國。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著歐洲極右翼勢力抬頭，德媒「每日鏡報」近期探討值得移居的全球4個國家裡，點名「台灣」。「每日鏡報」指出，台灣因穩定的民主、低犯罪率、健全的基礎設施，以及友善技術人才簽證，是理想的移居原因。

據報導，每日鏡報（Tagesspiegel）在本月1日報導「歐洲向右轉：4個值得移居的國家」（Rechtsruck in Europa: Vier Länder, in die man sinnvoll auswandern kann），列舉了4個國家適合作為移民目的地，包括冰島、加拿大、烏拉圭及台灣。

請繼續往下閱讀...

報導指出，近年來主張更嚴格移民政策的極右翼政黨在歐洲多國迅速崛起，除了德國「另類選擇黨」（AfD）、法國「國民聯盟」（RN）與義大利「兄弟黨」（Brothers of Italy）影響力持續擴大，芬蘭與瑞典的政治光譜也向右傾，使得民主國家的移民選擇逐漸萎縮。

面對這樣的趨勢，每日鏡報列舉冰島、加拿大、烏拉圭及台灣為當前仍維持開放與穩定的推薦移居國家，台灣是榜單中的亞洲代表。

報導提到，冰島面對2008年金融危機時，民眾選擇支持左翼政黨，成功走出經濟困境，並維持強大的社會福利體系。加上其醫療與教育系統受到高度評價，近2年也被評為世界上最安全的國家，因此成為尋求穩定生活者的理想移民去處。

加拿大以開放的移民政策、全民醫療及高品質教育受到肯定，一直都是國際移民首選目的地之一，並擁有較低的犯罪率與社會包容性。至於南美洲的烏拉圭，則因穩定民主政治及優美的海灘，被評為理想移居國家。

台灣是亞洲移民友善國家代表。每日鏡報描述，台灣以夜市美食、熱情友善的文化聞名，並在全球自由度排名中長期位居亞洲前列。台灣於2019年成為亞洲首個承認同性婚姻的國家，展現對人權與多元價值的高度尊重。

此外，台灣的移民政策對國際專業人才相對友善，例如提供「就業金卡」（Gold Card），允許科技、數位產業等領域的技術人才獲得3年有效工作簽證。

台灣也擁有完善的基礎設施，包括全國鐵路網與準點運行的火車，交通便捷，醫療體系現代化，生活成本比德國更為親民，使台灣成為高生活品質的移居選擇。

不過，每日鏡報也指出，選擇台灣仍需具備一定的冒險精神，因為中國常以戰爭威脅、揚言封鎖台灣，但這種情況自1949年以來一直存在，至今未曾真正發生過什麼危險衝突。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法