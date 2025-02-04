晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

德媒點名全球4個移民理想國 亞洲只有台灣

2025/02/04 10:53

德媒點名台灣為亞洲移民理想國。（彭博）德媒點名台灣為亞洲移民理想國。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著歐洲極右翼勢力抬頭，德媒「每日鏡報」近期探討值得移居的全球4個國家裡，點名「台灣」。「每日鏡報」指出，台灣因穩定的民主、低犯罪率、健全的基礎設施，以及友善技術人才簽證，是理想的移居原因。

據報導，每日鏡報（Tagesspiegel）在本月1日報導「歐洲向右轉：4個值得移居的國家」（Rechtsruck in Europa: Vier Länder, in die man sinnvoll auswandern kann），列舉了4個國家適合作為移民目的地，包括冰島、加拿大、烏拉圭及台灣。

報導指出，近年來主張更嚴格移民政策的極右翼政黨在歐洲多國迅速崛起，除了德國「另類選擇黨」（AfD）、法國「國民聯盟」（RN）與義大利「兄弟黨」（Brothers of Italy）影響力持續擴大，芬蘭與瑞典的政治光譜也向右傾，使得民主國家的移民選擇逐漸萎縮。

面對這樣的趨勢，每日鏡報列舉冰島、加拿大、烏拉圭及台灣為當前仍維持開放與穩定的推薦移居國家，台灣是榜單中的亞洲代表。

報導提到，冰島面對2008年金融危機時，民眾選擇支持左翼政黨，成功走出經濟困境，並維持強大的社會福利體系。加上其醫療與教育系統受到高度評價，近2年也被評為世界上最安全的國家，因此成為尋求穩定生活者的理想移民去處。

加拿大以開放的移民政策、全民醫療及高品質教育受到肯定，一直都是國際移民首選目的地之一，並擁有較低的犯罪率與社會包容性。至於南美洲的烏拉圭，則因穩定民主政治及優美的海灘，被評為理想移居國家。

台灣是亞洲移民友善國家代表。每日鏡報描述，台灣以夜市美食、熱情友善的文化聞名，並在全球自由度排名中長期位居亞洲前列。台灣於2019年成為亞洲首個承認同性婚姻的國家，展現對人權與多元價值的高度尊重。

此外，台灣的移民政策對國際專業人才相對友善，例如提供「就業金卡」（Gold Card），允許科技、數位產業等領域的技術人才獲得3年有效工作簽證。

台灣也擁有完善的基礎設施，包括全國鐵路網與準點運行的火車，交通便捷，醫療體系現代化，生活成本比德國更為親民，使台灣成為高生活品質的移居選擇。

不過，每日鏡報也指出，選擇台灣仍需具備一定的冒險精神，因為中國常以戰爭威脅、揚言封鎖台灣，但這種情況自1949年以來一直存在，至今未曾真正發生過什麼危險衝突。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財