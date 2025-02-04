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加拿大安省撕毀與馬斯克「星鏈」合約

2025/02/04 11:47

加拿大安大略省取消與星鏈的合約，並禁止美國公司參與省級合同。（路透）加拿大安大略省取消與星鏈的合約，並禁止美國公司參與省級合同。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普下令對加拿大商品加徵關稅後，加拿大安大略省（安省）宣布將終止與馬斯克控股的衛星公司星鏈（Starlink）的合約，並禁止美國企業與參與省級合同，直至關稅取消為止。

《彭博》報導，安大略省省長福特表示，我們將撕毀與星鏈的合同，安大略省不會與一心要破壞我們經濟的人做生意。福特也敦促加拿大其他城市和地方政府採取同樣行動。

據報導，安大略省是加拿大人口最多的省份，2024年11月與星鏈簽署了一項計畫，預計自2025年6月開始，向該省農村和偏遠社區提供高速衛星互聯網接入，該協議價值近1億加幣（約新台幣22.78億元），安大略省將會支付安裝費用和設備費。

福特指出，川普宣布實施新關稅，美國已經違反了北美自貿協定的條款，他會撕毀與星鏈簽訂的合約，而安大略省將在任何有關該合同的法庭挑戰中獲勝。

福特強調，不在乎是否會被罰款或任何潛在挑戰，他認為安大略省會贏。

此外，安大略省在內的一些省份向美國出口電力，「限制對美能源出口」也是一項反擊川普新關稅的一項工具，但福特希望需要用到。除安大略省之外，魁北克省也將開始對所有美國公共合約投標徵收25%的稅。

《彭博》指出，私人企業也開始感受到美加關稅戰的影響，位於加拿大東部新不倫瑞克省的煉油商歐文石油有限公司 （Irving Oil） 正通知美國新罕布夏州（State of New Hampshire）的一些客戶，一旦川普新關稅生效，其成本將被添加到他們的丙烷價格中。

據了解，新罕布夏州是此次川普重返白宮勝選戰裡，拿到第一張總統選票的地方。

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