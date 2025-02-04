輝達黃仁勳如何用AI來提高工作效率？比想像中更簡單

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）或許是當前人工智慧（AI）競賽中的關鍵人物，但他日常與聊天機器人的互動卻並不複雜，可能比外界想的更加簡單。

黃仁勳日前在美國月刊雜誌《WIRED》的活動上透露，他經常使用 Google 的 Gemini 和 OpenAI 的 ChatGPT 等各種不同的聊天機器人，來幫助他撰寫初稿。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳說：「我會提供一個基本大綱，附上一些過去演講的 PDF 檔案，然後讓 AI 幫我寫初稿，這真的非常棒。」

黃仁勳並不是唯一一位利用 AI 聊天機器人來簡化日常工作的科技領袖。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）日前參加了華頓商學院組織心理學家格蘭特（Adam Grant）主持的播客（Podcast）節目《ReThinking》，奧特曼在節目上表示，自己最常使用 AI 來為文件做摘要。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在 2024 年《Fast Company 創新節》上透露，他使用 Outlook 內建的 AI 功能，來整理與優先處理電子郵件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法