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輝達黃仁勳如何用AI來提高工作效率？比想像中更簡單

2025/02/04 10:12

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（法新社）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）或許是當前人工智慧（AI）競賽中的關鍵人物，但他日常與聊天機器人的互動卻並不複雜，可能比外界想的更加簡單。

黃仁勳日前在美國月刊雜誌《WIRED》的活動上透露，他經常使用 Google 的 Gemini 和 OpenAI 的 ChatGPT 等各種不同的聊天機器人，來幫助他撰寫初稿。

黃仁勳說：「我會提供一個基本大綱，附上一些過去演講的 PDF 檔案，然後讓 AI 幫我寫初稿，這真的非常棒。」

黃仁勳並不是唯一一位利用 AI 聊天機器人來簡化日常工作的科技領袖。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）日前參加了華頓商學院組織心理學家格蘭特（Adam Grant）主持的播客（Podcast）節目《ReThinking》，奧特曼在節目上表示，自己最常使用 AI 來為文件做摘要。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在 2024 年《Fast Company 創新節》上透露，他使用 Outlook 內建的 AI 功能，來整理與優先處理電子郵件。

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