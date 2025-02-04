川普發動貿易戰、「美國再起」恐破滅 ? 美媒示警「嚴重結果」

本月2日一輛卡車駛過加拿大魁北克省的美加邊境口岸，準備進入美國。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普正式啟動對加拿大、墨西哥和中國這3個主要貿易夥伴徵收新關稅，不僅掀起國際貿易戰，對美國自身也將出現傷害。《大西洋月刊》專欄示警，川普此舉措恐疏遠美國急需的盟友和夥伴；這意味著，「美國優先」將變成「美國孤立」。

該專欄指出，川普對盟友發動貿易戰，會為美國帶來的後果，不會只是侷限在經濟上，因為關稅帶來的最大危害是「隱藏的」，導致大多數人無法直接看到其影響。

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對於川普發動的貿易戰，有4件事必須了解，才會清楚後果，包括美國對進口商品課稅其實也是對出口商品課稅、每種產品也是生產要素、加關稅「非法」並不重要，不要指望透過訴訟來推翻關稅、美國人可能會忘記自己的過去行為，但其他國家不會。

《大西洋月刊》撰稿人戴維·弗魯姆（David A. Graham）指出，美國對進口商品課稅其實也是對出口商品課稅，這點從美國最受歡迎的啤酒品牌Modelo Especial來舉例。

Modelo Especial來自墨西哥，如果川普對Modelo徵收25%的關稅，其銷量將會下滑。與此同時，美國大麥對墨西哥的出口也會減少，主要是墨西哥購買了美國大麥出口量的4分之3，幾乎全部用於釀造啤酒。

川普的支持者可能會保證，透過新關稅讓墨西哥啤酒退出美國市場，將會增加美國本土啤酒商的銷售，儘管這種說法可能屬實，但美國大麥種植者將受到影響。

從另一層面觀察，新關稅推動Modelo售價上升，那麼美國本土釀造的啤酒價格也會跟著上漲。弗魯姆表示，美國啤酒商並不是慈善機構，關稅不僅讓他們能夠搶佔Modelo的市場佔有率，還能趁機提高價格，從而增加利潤，這一切都是美國消費者所需付出的代價。

弗魯姆強調，在1945年後，許多發展中國家也曾嘗試透過高關稅來推動工業化的做法，但最終失敗了。例如，阿根廷在庇隆政府時期、印度在尼赫魯政府時期，都選擇了這種策略。

但結果是這些國家被世界市場孤立，高關稅的確讓他們生產了自己的收音機和汽車，但同時也降低了當地人民的收入，同時縮小了國內市場對這些產品的需求。

而這些受保護的產品，是無法在國際市場上與德國和日本等接受全球價格競爭的國家生產的優質產品競爭。最終，川普的關稅政策將體現在進口商品及其替代品價格的上漲，以及所有從事出口行業的人的利潤和工資的下降。

此外，美國本土的日常用品，與加拿大、墨西哥所生產的原料息息相關，川普新關稅將牽一髮動全身，最終是美國人民付出更高的價格購買，這點從墨西哥玻璃製造以及鋁材等原料產品可體現。

弗魯姆指出，川普對鋁材徵加關稅，飛機價格就會上漲，隨後機票價格也將上升，但乘客不會知道真正的原因，只會把對機票價格上漲不滿的聲浪歸咎於航空公司的貪婪，絕對不會將此事與川普針對加拿大鋁材徵收關稅聯繫起來。

至於北美最大的玻璃製造商，是墨西哥企業Vitro，該公司在美國和加拿大設有工廠，但主要業務中心位於墨西哥蒙特雷。

弗魯姆指出，很少人會直接購買大面積地工業玻璃，因此不會關注玻璃價格，但人們會關心新公寓的價格，但新公寓的價格是取決於建築成本，當中覆蓋公寓外牆的窗戶系統價格是受玻璃價格影響。美國人民會因川普對墨西哥的新關稅，在玻璃價格得多支付高達25%價格。

至於川普上任後就隨意施加新關稅，這顯然與美國的條約義務不符。弗魯姆舉例，在2018年川普第一任政府對鋼鐵和鋁產品徵收關稅後，受影響的國家向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，但之後WTO作出了裁決，在所有爭議點上美國都敗訴，但美國卻無視這個全球貿易「最高法院」的判決。

2017年川普政府阻止了WTO上訴機構的新任命，拜登政府則延續了這項政策。如今，WTO的7個席位全部空缺，無法正常運作。

弗魯姆指出，中美兩國持續貿易、科技角力，美國在制衡中國的同時並維持和平，比以往任何時候都更需要朋友及盟友。但現在川普正在盡最大努力，疏遠這些朋友。

川普發動新貿易戰，只是未來美國困難的第一步，而如果缺乏更好的判斷力或好運，最終可能會演變成更嚴重的危機，「美國優先」將變成「美國孤立」。

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