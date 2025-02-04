川普關稅髮夾彎敲響投資警鐘！專家：掌握「此訣竅」才不會被割韭菜

川普關稅髮夾彎敲響投資者警鐘！專家教你這麼做才不會淪為犠牲者（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普下令對加、墨、中3國加徵關稅後，全球股市陷入關稅風暴，專家表示，隨著關稅消息不斷更新下，已為投資者敲響警鐘，提醒他們重新審視自己的投資組合，且千萬不要因突然的波動而做出過度反應，及投資超出自己財務能力，才不會淪為關稅戰下的犠牲者。

CNBC報導，川普總統發布新行政命令，對從加拿大、中國和墨西哥進入美國的商品徵收關稅，導致市場週一早盤下跌，但到午盤時，市場因墨西哥關稅暫停1個月的消息而反彈。

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雷蒙詹姆斯（Raymond James）投資長亞當（Larry Adam）表示，這些事件提醒我們，有兩種力量推動著市場，那就是基本面和情緒。

就基本面而言，決定股票價值的因素，目前還沒有明確的變化，但就市場情緒而言，這可能會給那些年初認為關稅威脅不是現實風險的投資人敲響警鐘。

亞當表示，雖然關稅對投資人敲響警鐘，但並未改變我們對標普500指數今年的目標價6375點的預測，因為標普500指數公司從加拿大、中國和墨西哥獲得的總收入相當小，其中1%來自墨西哥和加拿大，7%來自中國。

為此，關稅對標普500的影響，不如對整個經濟體的影響大。

Curtis Financial Planning創始人柯蒂斯（Cathy Curtis）表示，川普總統一直把關稅作為談判工具，我們預計這種模式將會持續下去。

為此，她敦促客戶堅持下去，關注可能獲得的長期利益，而不是根據短期新聞做出過度反應。

即使面臨突然的市場波動和不確定性，財務顧問也表示，最好不要對投資組合做出任何突然的變動。

柯蒂斯指出，通過試圖把握市場時機，來因對短期新聞做出反應並不是一個制勝策略。

不過，突然的市場波動可能會為投資策略帶來一些需要調整的警告。首先要進行直覺檢查，看看在出現巨額虧損的情況下，您是否能接受自己的股票配置。

Life Planning Partners創始人麥克拉納漢（Carolyn McClanahan）建議客戶，不要投資超出你的財務或心理承受能力的金額。

另Blue Ocean Global Wealth執行長Marguerita Cheng指出，投資人應注意投資組合的國際風險，因為這可能會受到關稅的影響。

尤其是退休儲蓄者應確保他們不會接觸到超出自己意願的國際投資，她說，目前的退休人員應確保他們有足夠的現金和穩定價值基金，以確保他們能夠滿足最低分配要求和其他緊急需求，而不必在不合適的時候出售他們的投資。

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